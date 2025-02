Esta noticia, que la propia empresa Suntory anunció a las autoridades, fue publicada por Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). En este caso se tratan de los famosos tintos de verano La Casera, los cuales podían contener en su interior fragmentos de vidrio. De este hecho se dieron cuenta en la propia embotelladora, tras averiguar que el proveedor externo a la empresa (fabricante de botellas), existió una rotura en la boca de las mismas, por lo que aparecieron estos pequeños trozos de vidrio dentro del líquido. Aunque ya se avisó hace tiempo, es posible que aún tengas en tu almacén o casa, los cuales se distribuyeron por casi toda España y que has podido comprar en una tienda. Además, tienen una fecha de consumo preferente son para julio y agosto de 2025, por lo que hay que fijarse bien.

Desde la empresa y la AESAN, se procedió a retirar de la circulación todos los lotes de estas botellas de vidrio no retornable de 275 ml de tinto de Verano la Casera, a partir del 8 de agosto del año pasado. Los cascos afectados son tres referencias: tinto de verano limón, tinto de verano limón 0.0% y tinto de verano gaseosa. Bien, si quieres saber si aún tienes en tu casa alguna de estas bebidas, deberás consultar los números de lote y formatos, junto con la fecha de consumo preferente:

Referencia Lote Fecha de consumo Tinto de verano Limón 1041024197

1041024198

1041024199

1041024200

1041124222

1041124223

1041024239

15/07/2025

16/07/2025

17/07/2025

18/07/2025

09/08/2025

10/08/2025

26/08/2025 Tinto de verano Limón 0.0% 1041024200

1041224201 18/07/2025

19/07/2025 Tinto de verano Gaseosa 1041224201

1041324221 19/07/2025

08/08/2025

En caso de tener guardado en tu casa, cochera o lugar donde almacenes tus bebidas (ya sea una casa o un bar), comprueba los lotes anteriores y evita consumirlos para no correr riesgos. No obstante, si has bebido alguno de ellos y notas cualquier síntoma extraño, no dudes en acudir a tu centro médico. Además, puedes ver el informe detallado en la propia web de la Casera.

Botellas de vino tinto La Casera afectadas

Como ya hemos mencionado anteriormente, estos lotes de vino tinto La Casera, se distribuyeron por: Andalucía, Asturias, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Canarias, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana. No dudes en conocer más noticias sobre consumo, visitando el apartado correspondiente de nuestra web.