¿Has trabajado en tareas del hogar y no llegas al mínimo de cotización? Desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), existe una ayuda destinada para las amas de casa que constará de 14 pagas de 564,70 euros al mes, lo que supone 7.905,80 euros anuales. Se trata de las conocidas como PNC o pensiones no contributivas, para las que ni siquiera es necesario haber cotizado a la Seguridad Social. No obstante, hay que cumplir una serie de requisitos y los cuales hay que tener en cuenta para que las amas de casa puedan solicitar dicha ayuda. Por ello, en esta noticia te explicamos que necesitas y cómo puedes solicitar la pensión no contributiva.

Qué requisitos deben cumplir las amas de casa para conseguir esta ayuda

Cuando hablamos de las pensiones no contributivas o PNC, hacemos referencia a la ayuda de la Seguridad Social, para personas con menos de 15 años cotizados que llegan a la edad de jubilación. Además, las protegen con asistencia médico-farmacéutica y servicios sociales gratis. Hay que recordar que la gestión se las mimas, las lleva a cabo las comunidades autónomas o el Imserso (Ceuta o Melilla). Por tanto, la puede cobrar cualquier ciudadano, incluidas las amas de casa, uno de los colectivos más desfavorecidos antiguamente. Ahora bien, para solicitar dicha prestación, es necesario contar con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Residir en España o haberlo hecho durante al menos 10 años.

No tener ingresos que superen los 7.905,80 euros al año.

En el caso de convivencia, las rentas tienen que ser inferiores a las cantidades que indica la propia web del Imserso.

Un dato a tener en cuenta para el requisito de residir durante al menos 10 años, se indica en la web que: “en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud”. Para este 2025, el importe a percibir ha subido en las pensiones no contributivas, pasando de los 7.250,60 € a los 7.905,80€ anuales.

Cómo solicitar la pensión no contributiva

Para la solicitud y reconocimiento de las pensiones no contributivas o PNC, se deberá presentar el formulario en las oficinas de los Servicios Sociales y en el Imserso directamente, en Ceuta y Melilla. Para ello, puedes acceder a la página oficial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, donde tienes todas las regiones de España con sus respectivas delegaciones (direcciones, teléfonos o correos electrónicos).

Recuerda que para poder solicitar dicha ayuda para amas de casa, debes cumplir con los requisitos.