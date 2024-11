Cuando una persona pierde su trabajo, sin importar la causa, tiene la opción de registrarse en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como demandante de una oportunidad laboral. Dicha inscripción permite a los ciudadanos acceder a diferentes servicios y beneficios. Uno de ellos es la prestación por desempleo, más conocida como el paro, y también te brinda la posibilidad de participar en programas de formación y orientación laboral. Sin embargo, para mantener estas ayudas, es necesario cumplir ciertos requisitos. Así lo confirma el SEPE, quien advierte que quitará el subsidio para mayores de 52 años en caso de que no cumplan con las exigencias correspondientes.

Cabe resaltar que, una vez registrado como demandante de empleo en el SEPE, es importante cumplir con las siguientes obligaciones: sellar la cartilla del paro y demostrar que tienes una búsqueda activa de trabajo. Se trata de un trámite sencillo, que se puede realizar de forma online, por teléfono o de manera presencial. En este marco, existen otras circunstancias que, en caso de darse, implicarían la quita de esta ayuda económica.

La advertencia del SEPE sobre el subsidio para personas mayores de 52 años

El SEPE dispuso en su página web una serie de requisitos a cumplir de forma obligatoria para mantener el subsidio, incluido el de personas mayores de 52 años. La institución gubernamental señala que aquellas personas que cobran la prestación por desempleo, deben buscar activamente un trabajo. Además, tendrán que cumplir con las exigencias del acuerdo de actividad económica que se incluye en la solicitud de prestación. Dicho compromiso también implica aceptar colocaciones adecuadas y participar en acciones que permitan aumentar la posibilidad de ingresar a un puesto laboral. Esto incluye formación profesional, cursos, capacitaciones, entre otros.

Por este motivo, el rechazo de una oferta de trabajo o de un curso de formación, puede ser una causa justificada para eliminar el subsidio. El Servicio Público de Empleo Estatal considera esta acción como una infracción grave de las personas beneficiarias y solicitantes de prestaciones. Dicha infracción se sanciona con la pérdida de la prestación de forma escalonada. Asimismo, con una primera falta, se pierde la prestación durante tres meses, con una segunda, se pierden seis meses y a la tercera se extingue por completo la ayuda.

Pero es necesario resaltar que esta no es la única forma que causa la pérdida total de esta prestación. Otro causante de pérdida del subsidio para mayores de 52 años y otras prestaciones, según informa el SEPE, es no comunicar las bajas en las prestaciones. Si no se hace esto, se sancionará directamente con la quita del derecho a la ayuda económica social otorgada por la entidad gubernamental.

¿Cuál es la cuantía que recibe un adulto por esta ayuda?

Un adulto mayor de 52 años recibe gracias al subsidio del SEPE un aproximado de 480 euros mensuales. Se trata de una cifra que es igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En este sentido, si el origen de la ayuda está en la pérdida de un empleo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en proporción a las horas marcadas en el último contrato. Para las personas trabajadoras fijas discontinuas será todo diferente.

A ellos se les ingresará la cotización por la contingencia de jubilación durante todo el periodo de percepción del subsidio. Asimismo, la base de cotización será el 125% del tope mínimo que hay que cotizar a la Seguridad Social. Comparte esta información con familiares y amigos para que estén al tanto de este anuncio del SEPE.