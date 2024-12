A través de diversas reformas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha implementado modificaciones clave dirigidas a grupos específicos de la sociedad que, por diversas razones, se encuentran fuera del sistema laboral. El resultado de estas medidas es que un sector concreto, que no disponía de ayudas adicionales tras agotar la prestación por desempleo, ahora pueda acceder a un subsidio extraordinario ofrecido por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Este subsidio supondrá 570 euros mensuales para cada beneficiario. Es crucial conocer quiénes pueden beneficiarse de esta prestación por desempleo, que ha entrado en vigor el 1 de noviembre de 2024 y se mantendrá activa a partir de esta fecha.

El subsidio del SEPE que puede ser tuyo: nueva ayuda por desempleo

Según las condiciones establecidas por el SEPE, este subsidio tiene como objetivo aliviar la presión económica de personas menores de 45 años que no tienen hijos ni cargas familiares. Este colectivo, tras haber agotado todas las ayudas disponibles, no contaba con un subsidio adicional en caso de continuar en situación de desempleo. En caso de tener hijos, sería posible acceder a la conocida «ayuda familiar», pero no es el caso de esta nueva prestación.

En paralelo, existen otras ayudas como la destinada a mayores de 52 años, siempre y cuando no hayan cotizado al menos 6 años por desempleo, o las específicas para mayores de 45 años. Para esta nueva prestación, destinada a menores de 45 años, se otorgarán 570 euros mensuales a aquellos cuyos ingresos sean inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Que en 2024 se sitúa en aproximadamente 850 euros al mes. Esta cuantía se mantendrá durante los primeros seis meses del subsidio. A partir del séptimo mes, la ayuda se reducirá a 540 euros mensuales, y después de un año, se ajustará a 480 euros al mes.

Otra ventaja importante es que no habrá tiempo de espera entre la finalización de una ayuda previa y el inicio de esta nueva prestación. Esto significa que podrás solicitarla inmediatamente después de agotar tu subsidio anterior. Evitando periodos de interrupción económica como los 30 días de espera que existían antes.

Requisitos para acceder al subsidio

Para ser beneficiario de esta nueva ayuda del SEPE, deberás cumplir los siguientes requisitos:

Ser menor de 45 años. No tener cargas familiares ni acceso a otras prestaciones o subsidios. Haber agotado una prestación por desempleo de al menos 360 días de duración. Estar al día con tus obligaciones en la Seguridad Social hasta el momento de la finalización de tu contrato laboral.

Cumpliendo estas condiciones, formarás parte del colectivo que podrá acceder a esta ayuda, cuyo propósito es cerrar lagunas económicas y evitar que las personas menores de 45 años queden desprotegidas tras agotar sus prestaciones. Si necesitas más información sobre ayudas, prestaciones, pensiones u otros temas relacionados, te invitamos a visitar nuestro portal, donde publicaremos diariamente todas las actualizaciones relevantes.