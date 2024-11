Las diferentes situaciones en las que puede actuar el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, para solventar los ingresos de los nuevos parados, ofrecen una gran variedad de opciones de ayudas disponibles. La más conocida es el subsidio por desempleo, que brinda la posibilidad de un ingreso económico acompañado de programas formativos y orientación para facilitar la reinserción en la vida laboral. Sin embargo, existe un grupo específico de beneficiarios potenciales que quedarán excluidos debido a los requisitos establecidos por el propio SEPE. Lo que genera confusión y preocupación en ciertos sectores.

El SEPE excluye a ciertos colectivos del subsidio por desempleo

Para muchas personas, esta ayuda del SEPE resulta crucial, ya que reemplaza el ingreso perdido tras dejar de percibir el salario de su empleo anterior. Sin embargo, el SEPE busca combatir posibles fraudes que se han detectado en algunos casos. Uno de los ejemplos más comunes es el de trabajadores en empresas familiares que, para obtener el subsidio, formalizan su situación laboral únicamente con el objetivo de generar un despido ficticio que les permita solicitar la ayuda económica.

Ante esta problemática, el SEPE ha decidido no conceder el subsidio por desempleo a personas que hayan trabajado en una empresa familiar de primer o segundo grado de consanguinidad. Esta medida busca garantizar un control más riguroso sobre los beneficiarios y evitar abusos del sistema.

En caso de que no existan pruebas documentales que justifiquen el despido, el SEPE denegará el subsidio por desempleo a quienes vivan con el empleador. Por ello, los expertos recomiendan que los trabajadores en estas situaciones cuenten con documentación que demuestre el vínculo laboral real, como contratos, horarios de trabajo o cotizaciones en la Seguridad Social. Esto podría permitir excepciones en casos particulares, siempre que se demuestre que la aplicación de la normativa resulta injusta en determinadas circunstancias.

Otras excepciones para acceder a la ayuda

Si el empleo se ha desarrollado en una sociedad mercantil o laboral, la normativa del SEPE permite que el antiguo trabajador sí reciba la ayuda. Siempre que no posea más del 50% de la propiedad de la empresa o no tenga una participación activa en ella. En cambio, si esta condición no se cumple, el beneficiario quedará excluido.

Asimismo, los menores de 30 años que trabajen con sus padres como empleados por cuenta ajena tampoco podrán acceder a la prestación por desempleo. Ya que su situación se considera diferente dentro de las normativas del SEPE. Si quieres más información y consejos sobre empleo, trámites y ayudas, en nuestro portal encontrarás todas las novedades.