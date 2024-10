El interés por conseguir un empleo siempre está presente, especialmente si te encuentras en el paro o en un trabajo que no es de tu agrado. Por ello, una interesante oferta laboral ha sido lanzada en Agost (Alicante) por la empresa Cerámica La Escandella, dirigida a quienes buscan dar un giro en su vida profesional. Se trata de una oportunidad a jornada completa, con un contrato de duración determinada, para el puesto de operario/a de logística de almacén. Aunque no se ha detallado el salario, esta gran oportunidad de empleo está disponible, y los requisitos no parecen ser excesivamente difíciles para quienes deseen aprovechar la ocasión.

Oferta de trabajo en Cerámica La Escandella: se busca operario/a de almacén a jornada completa

La empresa Cerámica La Escandella, una compañía multinacional que trabaja en conjunto con otras firmas de un gran grupo europeo especializadas en la fabricación de tejas cerámicas, es una de las líderes en el sector, con más de 50 años de trayectoria. Este sector cerámico es, además, un motor de crecimiento para el conjunto de la industria, impulsando el desarrollo de empresas similares. Por ello, en plena fase de expansión, la empresa y su sede en Agost (Alicante) están buscando nuevo personal. Y esta oferta de empleo es una excelente oportunidad para aquellos interesados en unirse a su equipo. Es el momento ideal para conocer los requisitos necesarios y postularse para la vacante de operario/a.

Requisitos y perfil buscado para el empleo en Cerámica La Escandella

Para optar al puesto de operario/a en Cerámica La Escandella, deberás contar, en primer lugar, con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) completa y dos años de experiencia en roles similares. Además, es valorable que tengas conocimientos de picking en entornos industriales, así como manejo de Excel y experiencia en la manipulación manual de cargas. También se considerarán muy positivamente las cualidades personales. Como ser una persona organizada, con vocación de servicio, proactiva y con experiencia en el uso de la carretilla elevadora autopropulsada. Estos atributos serán bien recibidos por el equipo de selección.

Las tareas que tendrás que desempeñar en el rol de operario/a de logística de almacén incluyen preparación de pedidos, manipulación adecuada de piezas, gestión y control de stock, y el uso responsable de la carretilla elevadora. Asimismo, se te requerirá una correcta gestión del picking en los pedidos. Por tanto, esta vacante en Agost (Alicante) puede ser una oportunidad perfecta para quienes buscan desarrollar su carrera en un entorno dinámico y formar parte de un equipo como el de Cerámica La Escandella, siguiendo unos pasos sencillos que pueden significar un cambio en tu vida profesional.

Cómo enviar tu postulación para la vacante

Si te interesa esta oferta y cumples con los requisitos mínimos exigidos por la empresa en Agost (Alicante), solo queda que envíes tu solicitud de manera adecuada a través de la plataforma online donde se ha publicado la vacante. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Ingresa en la oferta publicada por Cerámica La Escandella. Lee atentamente las exigencias del puesto y los detalles del contrato. Haz clic en “Inscribirme en esta oferta”. Crea una cuenta nueva o inicia sesión en Infojobs, si ya tienes una. Adjunta tus datos personales actualizados y relevantes. Envía tu solicitud.

Una vez completados estos pasos, solo queda esperar una respuesta por parte de Cerámica La Escandella. En caso de que tu perfil resulte adecuado, la empresa podría invitarte a una entrevista, ya sea virtual o presencial, en Agost, Alicante. Cabe recordar que, para ocupar el puesto, deberás residir en la zona para poder cumplir con el horario de trabajo diario como operario/a de logística de almacén. Sin duda, esta es una oportunidad fantástica para quienes cuentan con al menos dos años de experiencia en el sector.

Si finalmente no eres aceptado para esta posición, no te desanimes. Esta puede ser la oportunidad ideal para seguir buscando y encontrar el empleo adecuado en el portal. Con tantas opciones disponibles en nuestra plataforma, seguro hallarás el puesto que se ajuste a tus habilidades y expectativas laborales.