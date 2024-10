¿Sigues buscando empleo para salir del paro? Esta es una de las ofertas más interesantes y recientes lanzadas a través de Salesland, una empresa especializada en la búsqueda de personal para diversas empresas. En esta ocasión, se necesitan dos personas para trabajar como promotor/a en un hipermercado del Centro Comercial As Cancelas, ubicado en Santiago de Compostela (La Coruña). La oferta laboral es muy atractiva, ya que solo requiere tener la Educación Secundaria Obligatoria completa y un año de experiencia en puestos similares. Se ofrece un contrato de 30 horas semanales, de lunes a sábado, con descanso los domingos. Los horarios pueden variar, trabajando una semana de mañana y otra de tarde. Los turnos son de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Oferta de empleo en el Centro Comercial As Cancelas en Santiago de Compostela (La Coruña)

Según la información proporcionada por Salesland, las vacantes para promotor/a en el hipermercado del Centro Comercial As Cancelas en Santiago de Compostela ya están abiertas, y podrías ser uno de los afortunados en obtener el puesto. Se valora contar con experiencia como comercial, dependiente, teleoperador, captador o promotor, es decir, experiencia relacionada con la atención al cliente. El sueldo fijo es de 1.058 euros brutos mensuales, pero, según la empresa, con las comisiones por ventas, podrías llegar fácilmente a los 1.800 euros brutos mensuales. El techo salarial dependerá de cada trabajador.

En cuanto a otros aspectos del empleo en el hipermercado del Centro Comercial As Cancelas, destaca que existe un 90% de posibilidades de ascender internamente si realizas un buen trabajo. Además, tendrás acceso a formación gratuita en inglés proporcionada por la empresa en Santiago de Compostela y, si llevas más de 6 meses trabajando, podrías disfrutar de un seguro médico pagado por la compañía. No olvides que es importante tener la experiencia previa para poder optar al puesto.

Las funciones a desempeñar como promotor/a incluyen la captación de clientes en el hipermercado del Centro Comercial As Cancelas. Ofreciendo un medio de pago gratuito asociado a numerosos descuentos. Para facilitar tu labor, se te proporcionará una tablet con la que podrás gestionar todo de forma correcta.

Cómo enviar tu solicitud para el empleo

Si te interesa formar parte del equipo de este hipermercado en el Centro Comercial As Cancelas en Santiago de Compostela (La Coruña) y aplicar a una de las dos vacantes disponibles, sigue estos pasos:

Ingresa en la oferta para ser promotor/a.

para ser promotor/a. Revisa los detalles del contrato, funciones, requisitos y más .

. Haz clic en «Inscribirme en esta oferta» .

. Inicia sesión o crea una cuenta nueva en Infojobs .

. Adjunta tu CV y los documentos solicitados para el puesto .

. Envía tu solicitud.

Con esto, tu postulación estará completa y entrarás en la lista de espera para conseguir una de las dos plazas como promotor/a en el Centro Comercial As Cancelas en Santiago de Compostela (La Coruña). No dejes pasar esta oportunidad si resides en la zona y cumples con los requisitos. Si no es así, en nuestro sitio podrás encontrar otras oportunidades de empleo actualizadas en toda España.