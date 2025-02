Todas aquellas personas que trabajan en España, y pierdan su empleo, tienen derecho a protección social del SEPE. No obstante, hay que haber cotizado un mínimo de tiempo para poder cobrar una ayuda como es el subsidio o el paro. Por tanto, en el caso de tener cotizados más de 360 días, tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo (paro), que equivale a 4 meses por año trabajado. Si no se llega a dicho tiempo, se le ofrecerá un subsidio de los que hay disponibles desde el 1 de noviembre de 2024, tras la reforma de los mismos. Ahora bien, ¿Qué ocurre si estoy cobrando una ayuda del SEPE y quiero salir de España? Hay tener mucho cuidado, ya que te pueden quitar el subsidio y encima devolver el dinero que has recibido al organismo que te lo concedió.

Si estás cobrando paro o subsidios por desempleo tienes que cumplir con las condiciones del SEPE

El SEPE, una vez que acepta que eres una persona beneficiaria de alguna de las ayudas, como el paro o subsidio por desempleo, indica con el cumplir con una serie de condiciones. Una de ellas, es avisar al propio Servicio Público de Empleo Estatal de que vas a salir al extranjero, sea por el tiempo o motivo que sea, a través de un documento que hay que presentar. El motivo de esto, aunque parezca una tontería, tiene su lógica, y es que el dinero del paro o subsidio, tiene el objetivo de ayudar a las personas mientas se encuentra trabajo. Es decir, que se otorga como un apoyo para los ciudadanos que han perdido su trabajo y están en búsqueda de otro.

Cuáles son las situaciones del SEPE si estoy cobrando una prestación y salgo al extranjero

Si sales para buscar trabajo al extranjero, a Francia, por ejemplo, y estás cobrando el paro o subsidio, debes avisar al SEPE. En el caso de que esta salida dure menos de 12 meses, se suspende la ayuda, mientras que si se supera el año, se extingue. De hecho, no comunicar al SEPE las salidas significa una infracción y un procedimiento sancionador (extinción del derecho). Puedes volver a reanudar la ayuda a la vuelta, en caso de que la pararas y sigas sin empleo.

Cuando se trata de una salida por un año o más, para buscar trabajo, la ayuda se extingue. En el caso, que te vayas menos de 30 días, por otros motivos que no sean laborales, continuados o no, puedes conservar las ayuda, mientras cumplas con los requisitos de avisar de tu salida antes de hacerlo, al igual que a la vuelta. Si la salida supera los 30 días, pero no sobrepasa los 90, se suspenden las ayudas, extinguiéndose si superas este último límite. Estas son las situaciones del SEPE cuando eres beneficiario de una ayuda y quieres salir fuera.

Una vez entiendas esto, no olvides avisar al SEPE si sales de España, en caso de que estés cobrando una prestación como el paro o subsidio. Bien, para saber cómo realizar más gestiones, no dudes en visitar la sección de trámites de nuestra web de información.