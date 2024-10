El mercado de compra y venta de monedas está en pleno auge. En este último tiempo, los ciudadanos han encontrado en esta actividad una buena opción para combatir la inflación que azota al país. Asimismo, lo que antes podía ser simplemente un hobby, hoy se convierte en una gran fuente de ingresos para muchas personas. ¿Lo mejor de todo? Hay ejemplares muy caros que podrías tener en casa. Hoy hablaremos de uno en particular, el de 5 pesetas, que puede llegar a valer más de 30.000 euros en el mercado de compra y venta de monedas.

Cabe resaltar que hace ya un largo tiempo que el mercado de monedas ha permitido a muchas personas negociar sus colecciones. Muchas de ellas han logrado obtener sumas bastante importantes de dinero por los ejemplares presentados en las subastas. En este espacio de intercambio, algunos son verdaderos aficionados de la numismática que se dedican exclusivamente a la colección de monedas, mientras que otros heredan o encuentran sin querer modelos maravillosos de gran valor en el mercado.

El ejemplar que vale hasta 36.000 euros en el mercado de compra y venta de monedas

Tal como dijimos anteriormente, hoy haremos énfasis en una moneda que vale nada más ni nada menos que 30.000 euros. Se trata de un ejemplar de 5 pesetas con la imagen de Franco, que proviene de 1949 y puede alcanzar un precio entre 12.000 y 36.000 euros en el mercado de compra y venta de monedas. Como ves, son precios nada despreciables para hacerse con uno de estos artículos de colección o para sacar rendimiento si tienes uno en casa. Pero no hay que dejar pasar el tiempo; hay que aprovechar la oportunidad. Sobre todo porque nunca se sabe si el día de mañana su valor será el mismo.

Esto se debe a que el mercado de la numismática, como el de la bolsa o cualquier otro similar, es totalmente incierto. Por este motivo, cuando una moneda tiene un valor determinado, esperar que suba aún más su precio puede resultar contraproducente. Por lo tanto, hay que estar atentos para concretar los negocios en el instante exacto.

El secreto de su gran valor

En el mercado de compra y venta de monedas, hay muchos factores que determinan el precio de los artículos. Algunas son valiosas por su escasez, como es el caso de este ejemplar de 5 pesetas, mientras que otras lo son por sus inscripciones o su antigüedad. En este caso, su gran valor se debe a la escasa cantidad de ejemplares disponibles. Específicamente, hay solo 14 y desde la web especializada Coleccionista de Monedas afirman que son muy bien pagadas. Según explicaron, en subastas numismáticas han alcanzado un precio de 36.000 euros en 2011, aunque su premio más habitual es de 20.000 euros.

No obstante, es necesario destacar que en el mercado de compra y venta de monedas no se paga esta cantidad por cualquier ejemplar de 5 pesetas. Debe ser un artículo que no esté demasiado deteriorada, según afirman los expertos. Para que su valor no se pierda, debe conservar el color y el brillo. Estos son dos requisitos muy difíciles de conseguir al tratarse de ejemplares que llevan tanto tiempo guardados y sin cuidado alguno.