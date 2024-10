Una nueva tendencia en cuanto a viviendas ha salido a la luz en España y se ha convertido en una opción más que viable para aquellos que buscan un hogar propio. Con una gran variedad de diseños, modelos y precios, puedes obtener la instalación de la casa prefabricada que desees, siempre y cuando cumplas con los requisitos legales establecidos por el gobierno. Sin duda, este tipo de acceso a una vivienda será la solución ideal para quienes cuentan con menos recursos, pero ofrece variantes muy atractivas en cuanto a funcionalidad y prestaciones. En este artículo detallaremos cómo instalar una casa prefabricada siguiendo los lineamientos requeridos y lo que debes saber sobre ellas.

Consigue tu casa prefabricada: diferencias con las casas tradicionales y pasos a seguir

La diferencia principal entre una casa tradicional y una prefabricada tiene que ver con su método de producción. La primera se construye paso a paso, mientras que la segunda tiene sus partes ya fabricadas y solo necesita ser ensamblada. Esto reduce su coste, pero también puede afectar la calidad en comparación con las construcciones convencionales. La producción de casas prefabricadas en España ha crecido notablemente en comparación con la construcción tradicional. Y es que su economía es una gran ventaja, ya que se desperdicia menos material, su carácter seriado favorece la eficiencia y su impacto ambiental es menor.

Para realizar una instalación adecuada y cumplir con la normativa en España, la casa prefabricada debe montarse de acuerdo con el CTE (Código Técnico de la Edificación) y la LOE (Ley de Ordenación de Edificios). En este sentido, lo más importante para preparar la instalación es el terreno donde se llevará a cabo, ya que debe estar clasificado como suelo urbano, habilitado para esta actividad y con acceso a los servicios públicos y suministros básicos. Aunque esta alternativa es muy práctica, puede presentar limitaciones en cuanto a tamaño o materiales; sin embargo, su coste será bajo y las leyes no afectarán en demasía.

Es fundamental confirmar que el terreno no sea considerado rural o no urbanizable, ya que las sanciones pueden ser severas por parte del Estado. Esto se debe a que el Gobierno busca preservar la naturaleza, los paisajes y el patrimonio cultural para evitar impactos negativos en la zona. Las casas prefabricadas no pueden instalarse en estos terrenos. Por lo que el tipo de suelo debe ser el adecuado y, como indica la ley, estar habilitado por el Estado.

Tipos de casas prefabricadas según precios y materiales

Como se ha mencionado anteriormente, existen muchos tipos de casas prefabricadas, adaptadas a distintos presupuestos y con una gran variedad de materiales y diseños. La ingeniería ha desarrollado ideas revolucionarias para quienes buscan una casa prefabricada de ensueño, con estructuras más resistentes, ecológicas y con distintas opciones estéticas. Entre las más populares se encuentran las casas 2D. Ya que se montan en el lugar y son las más tradicionales en cuanto a su diseño. Se utiliza hormigón y madera laminada, entre otros materiales.

Por otro lado, las casas modulares tienen un carácter 3D, ya que se pueden combinar distintas secciones para formar una vivienda atractiva y funcional. Este tipo de casa prefabricada sale de fábrica prácticamente ensamblada, debido a la complejidad de su montaje. Con estos datos, puedes saber que no se requiere un permiso legal mayor para instalar lo que puede convertirse en tu primera casa prefabricada. Si quieres más información sobre viviendas o temas relacionados, en nuestro sitio encontrarás las últimas novedades.