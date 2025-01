A pesar de sus beneficios para el cuidado del medio ambiente, el coche eléctrico en España no termina de asentarse. Las medidas para fomentar su uso y las ayudas económicas, así como deducciones fiscales por la compra de alguno de estos vehículos, no están llegando como se esperaban. El pasado año no fue un buen año para el mercado de coches eléctricos en España.

Según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM) y los datos recogidos con respecto a diciembre de 2024, se matricularon en España 8.925 coches 100% eléctricos, que supone un aumento del 48,2% respecto al mismo mes del año anterior. Y en todo el año, tan solo se matricularon en nuestro país un total de 58.675 unidades de coches eléctricos.

Tesla ha sido la marca que fabrica coches eléctricos que más unidades ha vendido, siendo el modelo Tesla Model 3 el más vendido, con 11.031 coches en total, aumentando así hasta el 80% de sus ventas anuales. A pesar de haber mejorado considerablemente las cifras, España sigue estando a la cola en el uso de vehículos eléctricos. Portugal, con menos renta, triplica el uso de estos gracias a los beneficios fiscales que existen y al gran número de puntos de recarga que hay.

Los precios elevados y bulos sobre el uso del coche eléctrico

Uno de los principales motivos por los que se venden menos coches eléctricos que en otros países análogos es porque su precio es bastante elevado y, además, no existen suficientes ayudas o incentivos que palien el elevado costo. Todo esto sigue ocurriendo mientras aumentan las presiones para reducir las emisiones de gases. Además, por la novedad de estos vehículos, todavía no ocupan un lugar relevante en el mercado de coches de segunda mano, que siempre abarata el precio.

Además, otras de las causas que está mermando el aumento de la compra y el uso del coche eléctrico en España son los bulos en contra de estos vehículos. Los engaños más comunes y difundidos es que la batería de estos coches se agota a los cinco años, que corren más riesgo de incendiarse y que estos coches son solo una tendencia de moda y que no prosperaran en un futuro cercano.

Pero el mito más dañino de todos estos es que asegura que cualquier coche que arde es eléctrico, cuando es precisamente al contrario. Las desinformaciones de este tipo y los bulos circulan principalmente por redes sociales, donde resulta casi imposible detectar cada uno de ellos para contrastarlo.

Pocas ayudas y puntos de recarga insuficientes

Las ayudas para la adquisición de un coche eléctrico no son muchas y además llegan tarde. Por ejemplo, el IDAE concede ayudas de hasta 7.000 euros por adquirir un vehículo eléctrico y achatarrar el viejo, pero el trámite para conseguir esta ayuda es tedioso y suele demorarse mucho, hasta 2 años, según la comunidad autónoma.

Otro punto que genera ansiedad y sobre el que también se expanden bulos es el de los puntos de recarga. Existen imágenes que en las que se ve una cola enorme de personas esperando para recargar su vehículo, pero nada más lejos de la realidad. En España hay unos 37.000 puntos de recarga y se instalan 1.000 nuevos cada mes. Estas cifras demuestran el esfuerzo por fomentar el uso del coche eléctrico, aunque todavía sean insuficientes.

