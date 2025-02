El presidente de España, Pedro Sánchez, ha anunciado una ayuda económica, a través de un crédito reembolsable de hasta 754.302.566 euros y no ha sido para nuestro país. De hecho, se trata de un proyecto que va a financiar en el país vecino, para que adquieran hasta 40 trenes interurbanos por parte de la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos. Esta ayuda económica fue aprobada en el último Consejo de Ministros, algo que ha causado polémica en España. La cosa no acaba aquí, ya que no solo ha sido este apoyo financiero, sino que, además, existen otros 2,6 millones de euros más invertidos.

Los ciudadanos españoles no han recibido bien esta noticia del Gobierno español

Aunque desde el Gobierno de España de Pedro Sánchez, se habla que este crédito para la adquisición de trenes en Marrueco ayudará a las empresas españolas, los ciudadanos no lo han tomado como bueno. El presidente afirma que esta iniciativa dará de comer a las empresas de España, ya que suministrarán y desarrollarán material ferroviario a Marruecos. Ahora bien, los españoles se cuestionan el porqué de este gasto de dinero mientras en nuestro país hay pendientes bastantes problemas internos.

Mientras en España, hospitales de varias ciudades, tales como el Universitario de Albacete, entre otros, están en malas condiciones y necesitan ser reformados, Sánchez ha gastado 2,6 millones de euros en uno de Marruecos. Concretamente, se trata de la rehabilitación del Hospital Español de Tánger, cuya estructura está defectuosa y parece ser, no es apta para el riesgo sísmico de la ciudad.

Esta ayuda del Pedro Sánchez no ha sido la única

El Gobierno indica que estas instalaciones hospitalarias de Marruecos necesitan garantizar la seguridad de las personas, pero mientras tanto en España, se siguen deteriorándose. Esto ha hecho que muchos ciudadanos critiquen esta ayuda a Marruecos en lugar de invertir en infraestructuras sanitarias españolas. No es para menos, cuando España, cuenta con comunidades autónomas que necesitan de la ayuda del Gobierno para poder garantizar también unas infraestructuras seguras y reformarlas, donde un claro ejemplo es la Comunidad Valenciana, donde ha impedido el debate y la votación de las ayudas que necesitan estos ciudadanos.

Con esta inversión actual, se suman otras pasadas, cuando en 2021, el Gobierno de España, también presidido por Pedro Sánchez, envió 500.000 euros a través de CSAI. Bien, si deseas estar al tanto sobre más artículos relacionados con economía, no dudes en visitar la sección especializada de esta web de información.