La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), es una marca empleadora de reconocido nombre, que busca personas con y sin discapacidad para trabajar en ella. Esta empresa no pública ofrece a sus empleados/as estabilidad laboral y grandes beneficios como ayudas, seguros o servicios bienestar, entre otros. Actualmente, existen 7 ofertas de empleo (mismos puestos vacantes) para trabajar en ONCE en el área administrativa y también comercial. Se tratan de contratos indefinidos y temporales, según las necesidades de personal, donde los salarios iniciales están entre los 16 y 17 mil euros brutos anuales. Conoce todos los detalles, en esta noticia, para saber cómo inscribirte a estas vacantes y enviar el currículum.

Requisitos, condiciones y vacantes disponibles para trabajar en ONCE

¿Interesado/a en trabajar en ONCE como administrativo? Los requisitos para optar a estas vacantes son los mismos. Por tanto, desde ONCE se pide contar con 4 aspectos a tener en cuenta para postularte con éxito:

FPI o II en áreas administrativas.

Experiencia en dichas funciones.

Conocimientos en paquete Office (Word, Excel y Outlook) y en aplicaciones (Escritorio Corporativo y SAP).

Se valora tener orientación hacia las personas y experiencia en trabajos dinámicos.

En cuanto a las condiciones de estos puestos de trabajo en ONCE, se ofrecen contratos indefinidos y temporales, eso sí, con jornadas de 36 horas semanales y salarios por encima de los 16.000 euros brutos al año (1.333 euros mensuales). Pasados dos años, accedes a un puesto mayor, y un sueldo de más o menos 24.000 euros brutos anuales (2.000 euros al mes). Sin duda es una buena salida profesional para los desempleados que busca trabajar.

A esto hay que sumar beneficios de ONCE tales como ayudas por nacimiento de hijos/as, descuentos y vacaciones de 24 días y 6 de asuntos propios. Bien, a continuación mostramos el listado de ofertas de empleo con su correspondiente delegación territorial:

Administrativo/a en delegación de: Cádiz. La Rioja. País Vasco. Asturias.

Administrativo/a comercial en Agencia: Fernán Núñez (Córdoba). Castellón de la Plana.

Gestor/a comercial en Agencia de Getafe (Madrid): este último tiene un salario de 17.000 euros más variables y objetivos.

Cómo mandar el currículum a ONCE

Si cumples con los requisitos necesarios para trabajar en alguno de los puestos vacantes de ONCE, no dudes entregar el currículum hoy mismo. Para ello, tan solo debes acceder al portal de empleo la empresa y seleccionar aquella que más te interese, según tus preferencias. Una vez dentro, lee con detención toda la información y rellena el formulario con los datos que soliciten. Adjunta el CV y haz clic en “Enviar solicitud” para finalizar.

Trabajar en ONCE es sinónimo de empleabilidad, pues se trata de la cuarta empresas no pública que más trabajo da a los ciudadanos. Si ninguna de estas ofertas de empleo son de tu gusto, puedes seguir buscando otras desde la sección especializada de nuestra web.