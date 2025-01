España no ha cumplido con los estándares que debía sobre el reciclaje de plástico. No es ninguna sorpresa que en nuestro país, el reciclaje no es nuestro fuerte. El desconocimiento, la falta, en ocasiones, de contenedores acondicionados y cerca de nuestros domicilios para reciclar y varios bulos sobre el reciclaje, han hecho que los ciudadanos no estemos lo suficientemente concienciados con este tema.

Ahora, las organizaciones de consumidores y las asociaciones empresariales relacionadas con la alimentación y la distribución se están reuniendo con el Ministerio para la Transición Ecológica con la intención de poner en marcha en España un nuevo modelo de reciclaje similar al que ya está implantado en varios países de Europa. Se trata del sistema de depósito, devolución y retorno o SDDR por sus siglas que se aplica en concreto a los envases de las bebidas.

España no cumple con los estándares europeos

La decisión de implementar este tipo de sistema surge debido a que España no cumple con los objetivos europeos de recogida de botellas de plástico para su reciclaje. Estos requisitos vienen señalados por el Real Decreto 1055/2022, del 27 de diciembre, que afecta a los residuos de los envases de plástico, latas y bricks.

En 2023, España recogió solo un 41,3% de botellas de plástico para su reciclaje. Son datos de un informe que publicó el Ministerio de Transición Ecológica en noviembre del año pasado. Este dato se aleja bastante del 70% que nuestro país debió recoger en 2023. Estos cálculos se han realizado conforme lo establece la metodología establecida en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1752.

Sin embargo, desde Ecoembes (entidad encargada de gestionar el contenedor amarillo que recoge los envases de plástico) dan un dato muy diferente: en 2023, en España, se recicló hasta un 73,4% del plástico, es decir, una diferencia de 32,1% con respecto al dato del Ministerio. Desde la plataforma de Ecoembes, aseguran que se trata de una discrepancia metodológica.

Un sistema SDDR español

Desde los organismos competentes, ya están estudiando cómo implantar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) en nuestro país, pues se trata de un cambio relevante para los ciudadanos y las superficies comerciales. Se prevé que, en un plazo de dos años, los productos a los que afecte este SDDR (botellas de plástico, latas y bricks) deberán tener incorporado en su precio de venta un depósito mínimo de 10 céntimos que luego se podrán recuperar tras devolver el envase vacío. Este sistema en realidad se asemeja mucho a cuando en el pasado se devolvían en las tiendas del barrio las botellas de cristal de leche para llevarse a casa otras llenas.

En realidad, nada es tan innovador como parece. De hecho, aunque está demostrado que en países como Noruega, Alemania o Países Bajos funciona este sistema de reciclaje, se está intentando implementar en España un SDDR que se ajuste al modo de consumo español. Por ejemplo, los SDDR son máquinas que se instalan en los establecimientos en los que depositas tu botella para reciclar y esta máquina te devuelve el dinero. Y esto puede tener cabida en los grandes supermercados, pero ¿qué sucede con las pequeñas tiendas que no disponen de espacio suficiente? Esta es uno de los desafíos a los que tendrán que hacer frente a la hora de determinar cómo se implantará este modelo a nuestro país.

Todavía queda mucho por desarrollar sobre esta cuestión