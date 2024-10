Con el objetivo de combatir la contaminación y dando inicio al programa de descontaminación ambiental, la DGT ha lanzado las polémicas etiquetas para distinguir los diversos coches según su nivel de emisión de gases. Aunque esta iniciativa ya lleva casi dos años en vigor, desde su lanzamiento el 1 de enero de 2023, muchos municipios aún no han activado protocolos para restringir la circulación de los coches con ciertas etiquetas de la DGT. Con los cambios confirmados, la situación va a cambiar y debes prestar atención si vives en alguna de las ciudades que prohibirán la entrada a vehículos con etiquetas B o C.

Duras restricciones para etiquetas DGT: cuidado si circulas con tu coche en estas ciudades

Las principales etiquetas de la DGT que enfrentarán restricciones o prohibiciones de circulación en varias ciudades de España a partir de 2025 son las B y C, que se consideran las más perjudiciales para el medio ambiente debido a la contaminación que generan. Para ser más específicos, la etiqueta B, de color amarillo, corresponde a furgonetas o vehículos de más de 8 plazas matriculados desde el 1 de enero de 2001 o el 1 de enero de 2006. Por otro lado, la etiqueta C, de color verde, se asigna a los coches matriculados desde el 1 de enero de 2006 y a las furgonetas diésel matriculadas desde septiembre de 2015. Es importante destacar que estos vehículos funcionan con combustión interna y muchos no cumplen con las normativas EURO. Esto es lo que origina las sanciones o restricciones impuestas por la DGT.

Este distintivo ambiental, implementado como iniciativa por el Gobierno y la DGT. Lo que tendrá un impacto relevante a partir de 2025. Cuando un listado de ciudades impondrá restricciones al acceso de vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Varias comunidades autónomas han modificado sus reglamentaciones, y a continuación detallaremos los cambios que se producirán en los próximos años en España.

Las ciudades que ponen foco en las etiquetas B y C: cambios en la circulación

Aunque el listado de comunidades y ciudades puede variar, es importante tener en cuenta que las ZBE están previstas para ciudades con más de 20.000 habitantes y niveles altos de contaminación. O para aquellas que superen los 50.000 habitantes.

Madrid : no habrá cambios en 2025, pero actualmente los coches con etiquetas DGT tipo B y C ya tienen restricciones para aparcar en las ZBE.

: no habrá cambios en 2025, pero actualmente los coches con ya tienen restricciones para aparcar en las ZBE. Bilbao : a partir de 2025, se restringirá la circulación de coches con etiqueta B que no estén empadronados en la ciudad.

: a partir de 2025, se restringirá la circulación de coches con que no estén empadronados en la ciudad. Cataluña : en 2026 se prohibirá la circulación de vehículos con etiqueta B en las ZBE, y en 2028 se endurecerán las medidas.

: en se prohibirá la circulación de vehículos con en las ZBE, y en se endurecerán las medidas. Málaga : en 2027 , los coches con etiqueta B ya no podrán circular.

: en , los coches con ya no podrán circular. Palma de Mallorca: en 2027 se prohibirá la circulación de vehículos con etiqueta B, y en 2030 los de etiqueta C.

A pesar del esfuerzo por mejorar la calidad del aire en estas grandes ciudades, en algunos casos los cambios se aplazarán hasta 2025. O incluso hasta 2026. Es importante tener en cuenta las condiciones de los vehículos para renovarlos y contribuir al cuidado del planeta. Aunque muchos conductores se sienten incómodos con la prohibición de coches con etiquetas B y C. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los vehículos menos contaminantes, como aquellos con etiqueta ECO o etiqueta Cero.