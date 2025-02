Con el inicio de la campaña de la renta, la Agencia Tributaria está comenzando a desvelar las novedades para este año 2025, en el que se declarará el ejercicio fiscal de 2024 de los contribuyentes. En primer lugar, será necesario saber si estamos obligados a presentar la declaración o no. Para este año el límite máximo sigue siendo de 22.000 euros brutos anuales, con un solo pagador, es decir, aquellas personas que no superen esta cantidad, no están obligados a realizarla, aunque pueden hacerla si así lo desean.

Para los contribuyentes con dos pagadores, este límite baja hasta los 15.000 euros brutos anuales, por lo que aquellos que no superen esta cantidad, tampoco tendrán que hacer la declaración de la renta este año. Esta se podrá realizar desde el próximo 2 de abril hasta el 30 de junio de 2025, después de que la Agencia Tributaria adelantase la fecha un día. Este organismo también ha anunciado un nuevo trámite que tendrán que realizar este año los autónomos.

En la campaña del año pasado, que recogía los datos fiscales de 2023, se presentaron un total de 24.013.000 declaraciones de la renta, según los datos publicados por la Agencia Tributaria. Y un 67% salieron a devolver. Ya está disponible el simulador de la renta, para aquellos contribuyentes interesados puedan ver el borrador de su declaración, en el caso de que estén obligados o quieran presentarla.

Deducciones para la declaración de la renta 2025

Si eres de los ciudadanos que están obligados a presentarla, te interesa saber qué deducciones podrás aplicarte. Estas deducciones suponen unos gastos deducibles que nos permitirán pagar menos en el IRPF. Existen las estatales, aquellas que se pueden aplicar a todos los ciudadanos del territorio, y las autonómicas, que dependerá de la comunidad autónoma en la que residas.

Estas últimas son variadas y las más destacadas son, por ejemplo: en las Islas Baleares te puedes deducir los gastos invertidos en libros de texto o de idiomas; en Canarias por donaciones con finalidades ecológicas; en Extremadura, en caso de parto múltiple y por acogimiento de menores; y en Castilla y León, los jóvenes podrán deducirse un porcentaje por comprar una casa en zona rural. También son destacables las deducciones que te puedes aplicar en el País Vasco por instalar paneles solares o en Andalucía por la adopción de hijos.

Con respectos a las deducciones estatales, existen varias que dependerán de la situación de cada persona. Está la deducción por aportación a los planes de pensiones, en la que hasta 1.500 euros son deducibles de la base imponible. Los donativos a ONG regladas también estarán exentos. Además, las deducciones por maternidad permiten a las madres desgravarse hasta 1.2000 euros por hijo menor de tres años, independientemente de su situación laboral.

Deducciones más novedosas

Pero las deducciones más novedosas, son aquellas que atienden y se adaptan a los gastos que ocupan buena parte del ahorro de los contribuyentes. Por ejemplo, la deducción por obras de mejora de eficiencia energética en las viviendas, que pueden alcanzar desde el 20% hasta el 60% del coste de las obras. Y también está la de los vehículos eléctricos y puntos de recarga, cuya deducción es del 15% por la adquisición de un coche de estas características o por la instalación de algún punto de recarga. Estas dos deducciones han ampliado su plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.



Si te interesan este tipo de noticias y no te quieres perder nada antes de hacer tu declaración de la renta, visita nuestra sección de trámites en la que publicamos todos los días las últimas novedades sobre fiscalidad.