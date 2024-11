En la vida laboral, existen empleos que pueden desarrollarse de manera informal y otros que requieren una organización formal. Para los segundos, las ayudas están claramente establecidas por la Seguridad Social, ya sea si has cumplido con los 15 años mínimos de cotización o si no. Sin embargo, las personas que no tienen la posibilidad de ingresar al mercado laboral, como es el caso de las amas de casa, podrán solicitar una ayuda de 570 euros mensuales. Esta misma prestación puede percibirse hasta un máximo de 30 meses, siempre que se cumplan con una serie de requisitos específicos, muy atractivos para aquellos interesados en obtener el subsidio.

El SEPE lanza una ayuda importante para trabajadores/as domésticos/as

Si eres uno de los trabajadores que no tiene otra opción de ayuda debido a haber agotado las prestaciones contributivas por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha comenzado a lanzar un subsidio de 570 euros, que actuará como un salvavidas para aquellos hogares con ingresos limitados. Este impulso económico está regulado por el Real Decreto 2/2024, el cual establece ventajas legales para este sector. En detalle, la prestación resulta de la combinación de dos ayudas anteriores, formando así una nueva ayuda complementaria.

A partir del 1 de noviembre de 2024 se ha puesto en marcha esta ayuda, la cual estará disponible para personas que cumplan ciertos requisitos, entre ellas las amas de casa. Si quieres saber cuáles son las condiciones para acceder, aquí te las detallamos a continuación:

Haber agotado las prestaciones por desempleo antes del 1 de noviembre.

Estar inscrito en el SEPE como demandante activo de empleo.

No superar el 75% del SMI , lo que se establece actualmente en unos 850 euros mensuales .

, lo que se establece actualmente en unos . Haber terminado la anterior situación de desempleo de forma involuntaria o bajo una causa legal.

Además, es importante adjuntar documentación sobre los ingresos actuales, la situación legal en el SEPE y Seguridad Social, como la renta actualizada. Esta ayuda de 570 euros se puede mantener hasta por 30 meses, siempre que se cumplan los requisitos de ciudadanía. En cambio, si eres menor de 45 años y no tienes responsabilidades familiares, la duración del subsidio será de solo 6 meses. Para aquellos con responsabilidades familiares que agotaron la prestación hace más de 180 días, el beneficio se extiende a 30 meses.

Cambios en la cuantía del subsidio del SEPE

Aunque la ayuda inicialmente se establece en 570 euros, la cuantía puede variar. Durante los primeros 5 meses se percibirá el monto básico, mientras que del mes 6 al 12 la ayuda será de 540 euros mensuales. Finalmente, a partir del día 360 y hasta el fin de la prestación, el SEPE otorgará un total de 480 euros a los beneficiarios, incluidos aquellos en el ámbito doméstico.

Para solicitar esta ayuda, que puede alcanzar hasta 570 euros mensuales, deberás acceder a la sede electrónica del SEPE y rellenar el formulario específico. También puedes dirigirte a las oficinas de empleo del SEPE con cita previa para realizar la solicitud en persona. Asimismo, está disponible la opción de tramitar la solicitud en oficinas de registro público o correos administrativos. Si buscas más información, en nuestro portal encontrarás todas las actualizaciones pertinentes.