El nuevo hotel Iberostar Selection Es Trenc 5 estrellas, situado en Mallorca se encuentra en la búsqueda de personal para cubrir 9 puestos de trabajo. Se trata de una oportunidad laboral para trabajar en estas instalaciones totalmente renovadas que abrirá sus puertas el 11 de abril de 2025 (Plaza Cristofol Colom, en Colonia de Sant Jordi). Para ello, desde el equipo de recursos humanos de la empresa se necesitan incorporar de forma inmediata valets, técnicos/as de mantenimiento y segundo jefe de cocina. Los contratos son fijos discontinuos con jornadas completas y además se ofrecen una serie de beneficios por ser empleado de la marca, tales como descuentos o desarrollo profesional, entre otros.

Conoce qué posiciones son las que necesitan cubrir de forma inmediata en este hotel cinco estrellas de Iberostar

Iberostar Hotels & Resorts, división hotelera del Grupo Iberostar, cuenta con presencia en los mejores lugares del mundo con más de 100 edificios de 4 y 5 estrellas. En este caso, se trata de un hotel de playa cuya apertura se va a realizar próximamente y, por tanto, necesita completar la plantilla. Por ello, existen 3 ofertas de empleo para trabajar en Iberostar Selection Es Trenc 5 estrellas, situado en Colonia de Sant Jordi, Mallorca. Desde la empresa se ofrecen contratos indefinidos, con la modalidad fijo discontinua y a jornada completa.

Dependiendo del cargo a cubrir, los requisitos van a variar, siendo la experiencia exigible para todos ellos. En cuanto a los estudios, se pedirá contar con titulaciones específicas para cada puesto de trabajo, excepto para uno de ellos. Saber que desde Iberostar, se ofrece un paquete de beneficios por trabajar, que incluye productos como seguro de salud, viajes, ocio y desarrollar dentro de la compañía. Bien, para que te quede más claro cuáles son las vacantes disponibles, vamos a mostrar el listado de las mismas.

3 valet con experiencia previa y que resida en la zona. Se trata de un contrato fijo discontinuo a jornada completa y turno seguid de mañana para incorporarse de forma próxima. Las funciones principales a realizar son la preparación, transporte y recogida de materiales y ayudar a los camareros/as de pisos, entre otras.

previa y que resida en la zona. Se trata de un contrato fijo discontinuo a jornada completa y turno seguid de mañana para incorporarse de forma próxima. Las funciones principales a realizar son la preparación, transporte y recogida de materiales y ayudar a los camareros/as de pisos, entre otras. 5 técnicos/as de mantenimiento para una jornada completa y turno seguido. Se pide estudios mínimos en ramas de electricidad, fontanería, electrónica o similar y experiencia previa. Entre algunas funciones a realizar, serán el cuidado de las instalaciones y maquinaria, instalaciones de dispositivos y realizar pruebas.

para una jornada completa y turno seguido. Se pide estudios mínimos en ramas de electricidad, fontanería, electrónica o similar y experiencia previa. Entre algunas funciones a realizar, serán el cuidado de las instalaciones y maquinaria, instalaciones de dispositivos y realizar pruebas. Segundo/a jefe de cocina con experiencia de 2-3 años, formación vinculada al puesto y habilidades para la gestión del equipo. Las funciones son establecer menús, diseño de platos, control de asistencia y gestionar compras, entre otras.

Si cumples con las funciones, no dudes en mandar la candidatura y así poder entrar en estos procesos de selección que actualmente están abiertos.

Cómo enviar el currículum para trabajar en dicho hotel Iberostar

Si estás interesado/a en trabajar en esta nueva apertura del hotel Iberostar Selection Es Trenc 5*, es hora de entregar la candidatura. Para ello, debes hacer clic sobre el enlace que hemos puesto sobre cada uno de los puestos de trabajo anteriormente mencionados. Luego, comprobar que cumples con el perfil y pulsar en “Inscribirme a esta oferta”. Por último, regístrate como nuevo usuario si no dispones de cuenta y entrega el CV.

Recuerda que si estas vacantes no son lo que andas buscando o no te viene bien por la ubicación, no olvides que puedes seguir viendo otras ofertas de empleo desde la sección habilitada en esta web y especializada en dicho ámbito.