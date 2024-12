A lo largo de los años, la frecuencia de llamadas peligrosas, molestas o de spam se ha convertido en una de las mayores molestias para los usuarios de servicios ofrecidos por diversas empresas en la sociedad. Sin embargo, la Policía Nacional advierte que las llamadas que suplantan identidades y los fraudes cometidos por ciberdelincuentes también están a la orden del día. Lo que significa que cualquiera puede convertirse en objetivo de estos grupos. Con los consejos proporcionados desde sus cuentas oficiales, podrás actuar frente a esta problemática de forma eficaz.

Atención a la advertencia de la Policía Nacional

Estas estafas y fraudes, combinados con las llamadas de spam provenientes de números oficiales de empresas de telefonía, tarjetas de crédito, servicios de internet o planes de televisión, utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a los usuarios. No obstante, siguiendo las indicaciones de la Policía Nacional y utilizando las herramientas de seguridad disponibles en España, podrás protegerte a ti mismo y a los tuyos. Este enfoque no solo ayuda a preservar la privacidad y la seguridad de los datos personales, sino que también permite evitar las molestias legales que representan los teleoperadores insistentes y su constante negativa a aceptar un «no» por respuesta.

La conocida Lista Robinson, regulada por la Ley General de Telecomunicaciones, ofrece una solución efectiva para aquellos usuarios que desean dejar de recibir llamadas no deseadas. Según recuerda la Policía Nacional, los ciudadanos tienen derecho a no recibir comunicaciones comerciales sin su consentimiento previo. Esta herramienta no solo cubre llamadas telefónicas, sino que también bloquea correos electrónicos y mensajes SMS con fines publicitarios, al inscribirse en esta lista de exclusión publicitaria. De esta manera, los consumidores pueden proteger su privacidad y preferencias frente a compañías que intentan contactarles sin permiso. Según la Policía Nacional, es el método más efectivo y está al alcance de todos los ciudadanos.

Cómo registrarse en la Lista Robinson

Si quieres unirte a la lista y evitar las comunicaciones de empresas a las que no has autorizado a enviarte publicidad, sigue estos pasos:

Accede al portal oficial de la Lista Robinson. Haz clic en «Apúntate en la lista». Elige si deseas realizar el trámite para ti o para otra persona. Proporciona los datos necesarios, como tu nombre, apellidos, DNI o NIF, fecha de nacimiento, correo electrónico y una contraseña.

Una vez completado el proceso, estarás inscrito. No obstante, la Policía Nacional advierte que la inscripción efectiva puede tardar hasta tres meses en activarse. Por lo que deberás tener paciencia antes de dejar de recibir esas molestas llamadas en tu móvil. Si te interesa este tipo de información, en nuestro portal encontrarás más noticias sobre trámites que puedes realizar para facilitar tu día a día. ¡No olvides proteger tu privacidad y estar siempre alerta ante posibles fraudes!