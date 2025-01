La compra de un coche, especialmente si es el primero, es una decisión importante y será preceptivo que busquemos e investiguemos bien sobre las marcas de los coches. En función de nuestro presupuesto, nuestro modo de vida y también nuestro gusto, podremos elegir entre unos modelos u otros. Por lo que, en primer lugar, será necesario saber qué tipo de coche estamos buscando. Después, podremos comenzar a comparar las prestaciones de aquellos vehículos que nos hayan encajado con una primera búsqueda.

No obstante, si no sabes ni siquiera por donde empezar o no tiene muy claro que coche se ajusta a tus necesidades, puedes comenzar investigando sobre qué marcas son mejores o están mejor valoradas. Para ello, son varias las empresas, concesionarios y organizaciones de los consumidores que, de forma anual, realizan listas y ránkings con las mejores marcas de coches. De esta forma, podremos hacernos una idea general con solo una lectura.

La fiabilidad de un coche como factor decisivo

Hay varios componentes que habrá que tener en cuenta a la hora de elegir tanto la marca como el modelo de coche. La ergonomía, el diseño, la mecánica, el tipo de combustión, etc., serán variables que nos harán decidirnos por unos u otros vehículos. Pero la fiabilidad de un coche ocupa especial importancia en nuestra decisión, puesto que significa un desembolso económico grande para una persona media.

Atendiendo a todas estas cuestiones, Consumer Reports, una organización de consumidores estadounidense, ha elaborado un estudio que ha implicado a más de 300.000 coches lanzados al mercado entre 2020 y 2024. Para un completo análisis, ha evaluado 20 áreas diferentes que engloban desde los pequeños problemas que surgen durante la conducción hasta problemas más graves de mecánica.

De esta forma, ha sido más fácil puntuar las marcas de coches de una forma total, siendo el máximo 100 puntos y 0 el mínimo. Los tres primeros puestos del ránking reflejan una realidad: la innegable fuerza de las marcas japonesas sobre las americanas y las europeas. En los tres primeros puestos de la lista aparecen, por orden: Subaru, con 68 puntos sobre 100, Lexus, con 65 puntos sobre 100, y Toyota, con 62 puntos.

Los 10 mejores coches

Si los tres puestos del ranking los ocupan marcas japonesas, los puestos cuarto, quinto y sexto también son firmas del país asiático. Estas son, por orden: Honda, con 59 puntos sobre 100, Acura (creada como división del fabricante de Honda) con 55 puntos y Mazda, también con 55 puntos.

El séptimo y octavo lugar están ocupados por Audi, con 54 puntos, y BMW, con 53 puntos sobre 100. Ambas son firmas alemanas y Audi es la primera firma europea en aparecer en esta lista. Los puestos noveno y décimo los ocupan marcas surcoreanas, por orden: Kia, con 51 puntos, y Hyundai, con 50 puntos sobre 100.

La lista continua y las marcas de diferentes países se comienzan a mezclar más, a pesar de dejar clara la predominancia del mercado japonés. Coches como los Tesla ocupan el lugar 17, con solo 36 puntos sobre 100. Estos coches, que llevan años siendo líderes en la venta de coches eléctricos, aún tienen muchos retos por enfrentar a nivel de fiabilidad.



Si estás pensando en comprar un coche o te interesa este mundo, puedes visitar nuestra sección de motor en la que publicamos noticias relacionadas con los vehículos, así como sobre su regulación.