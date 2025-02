Suena raro decir que llueven arañas, pero es que en este municipio del estado de Minas Gerais (São Thomé das Letras), en Brasil, se grabó un video donde cientos de arañas parecían caer del cielo. Se trata de un video que se ha hecho viral, y donde unos 500 arácnidos estaban colgando de una supertelaraña suspendida en el aire. En concreto, es la Parawixia bistriata, una araña que no es peligrosa para el ser humano. El video fue tomado por la activista Bruna Naomí.

No es un fenómeno meteorológico pero pareciera que caen del cielo estas arañas

Este espeluznante evento es algo que ya había ocurrido anteriormente, y en este caso, fue grabado en diciembre de 2024, aunque no es habitual en esta época del año, sino más bien en verano, cuando está la estación cálida y húmeda. Como hemos indicado, no se trata de una lluvia como tal de arañas, ya que no caen del cielo estas arañas. No obstante, cuando estos bichos se preparan para su fase de reproducción y caza, crean una red gigante e invisible a simple vista para los ojos humanos.

Dicha red de seda de estas arañas, pueden llegar a extensiones de 4 metros por 3 de espesor, donde descansan durante el día para por la noche desaparecer. De esta forma, pueden capturar fácilmente a preseas y a la vez dar protección a su comunidad durante dicha temporada de caza y reproducción. Este fenómeno se da en zonas de Brasil y Australia, donde por medio de rachas fuertes de viendo y humedad, facilitan la migración de la Parawixia bistriata.

Como ya mencionamos, se trata de una especie inofensiva para los seres humanos, y la cual viven en grupos, hermanos generalmente, hasta que llega a la etapa de adulto y se van quedando más solos. Si deseas conocer más noticias que tengas que ver temas como este, visita nuestra sección de actualidad en este mismo periódico.