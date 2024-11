Las comodidades que nos han otorgado los electrodomésticos cambiaron por completo nuestra vida. Desde su irrupción en nuestros hogares, nunca más pudimos dar marcha atrás. Calentar tu comida en menos de 1 minuto, descongelar algo que te olvidaste en el frigorífico o lavar tu ropa casi sin esfuerzo son solo algunas de las facilidades que nos ofrecen estos elementos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque su uso constante y su falta de mantenimiento pueden convertirse en algo muy peligroso para nuestro hogar y en un riesgo para nuestra salud, como por ejemplo, el microondas.

¿Sus ondas provocan cáncer?

Este electrodoméstico es sin duda uno de los más utilizados en la actualidad por su practicidad y las facilidades que nos ofrece. Casi ningún hogar hoy en día puede concebirse sin este artículo. Su gran popularidad se debe a que nos permite calentar o descongelar cualquier alimento en cuestión de minutos, sin gastar energía y sin ensuciar otro instrumento. Pero pesa sobre él una leyenda oscura: sus ondas aumentan el riesgo de cáncer.

Se trató de una historia que puso en tela de juicio a este electrodoméstico durante mucho tiempo. Es más, hasta hoy muchos mantienen esta teoría. Sin embargo, expertos han realizado investigaciones y concluyeron que este mito es totalmente falso. «La radiación que utiliza el horno microondas no es ionizante, es decir, no es capaz de arrancar electrones de la materia», reza un artículo publicado por el Instituto Nacional de Cáncer. En ese sentido, recalcan que la mayoría de radiación no ionizante no produce cáncer, debido a que no dispone de energía suficiente.

La verdad sobre el microondas y el riesgo sobre nuestra la salud

El hecho de que el microondas no provoque cáncer no quita que su uso constante pueda representar un riesgo para la salud. Siguen existiendo algunas dudas que giran alrededor de este electrodoméstico. El oncólogo y experto en cáncer y nutrición, Henri Joyeaux, explicó en una entrevista que hay que empezar a emplear con moderación este artículo. ¿A qué se debe esta advertencia? Ahora te lo explicamos.

De acuerdo a sus palabras, esta recomendación es por la modificación estructural que sufren los aminoácidos cuando se calienta la comida en este electrodoméstico. Esto puede representar ciertos riesgos como cambios en los péptidos o las proteínas, haciendo que su absorción sea más difícil, lo que a su vez provoca la aparición de compuestos potencialmente tóxicos. A esto se añade que al calentar todo en el microondas, la L-Prolina se convierte en D-Prolina, que es neurotóxica y pone en riesgo la salud del riñón y el hígado.

Pero esto no es todo. La principal precaución se debe a que los microorganismos que se encuentran en los alimentos congelados no se destruyen cuando los calentamos en este electrodoméstico. El investigador explica que la descongelación parcial de una comida puede favorecer la multiplicación de los gérmenes que contiene. Asimismo, recomiendan que hay que tener cuidado a la hora de elegir la calidad de los productos y someterlos a estas ondas, principalmente en verano.

Toda esta explicación se resume en que en el microondas no se cocinan los alimentos en realidad, sino que se calientan. Así que, si el producto no tiene una calidad adecuada, desde el punto de vista bacteriológico, los gérmenes se desarrollarán, lo que representa un gran peligro para la salud. Es por eso que llaman a tener especial cuidado con este electrodoméstico. Comparte este artículo con tus familiares y amigos para que estén al tanto del riesgo que representa el microondas.