Mercadona es el supermercado líder en España, por encima de Carrefour y Lidl, y es conocido por la constante innovación de sus productos y servicios. El gigante de la alimentación de marca valenciana sabe cómo mantener a sus clientes y continuamente se adapta a sus necesidades anunciando nuevos productos de todas sus áreas: en cosmética, limpieza, alimentación, etc. Estos artículos se viralizan rápidamente y los usuarios más fieles suelen subir vídeos en plataformas como YouTube y redes sociales como Instagram en los que prueban el producto en sí y hacen una reseña del mismo, normalmente positiva.

Esto ha hecho que Mercadona se erija como una empresa potente y con presencia en otros países como Portugal, donde también triunfa la marca. A pesar de sus precios algo más elevados que en supermercados como Lidl, Mercadona sigue concentrando al mayor número de clientes. También es conocido por su famoso servicio de envío de compra a domicilio y, sobre este aspecto, es donde han anunciado su próximo cambio.

El envío a domicilio cambia a partir del 11 de febrero

Mercadona ha anunciado esta última semana una noticia que afectará a todos sus clientes, especialmente a aquellos que realizan la compra online. A partir del 11 de febrero, los gastos de este servicio aumentarán un euro. Hasta ahora, esta transacción tenía un coste de 7,21 euros y ahora comenzará a ser de 8,20 euros. En concreto, a todos los pedidos que se realizan del 11 de febrero en adelante, incluido este día, se les aplicará ya la nueva tarifa. Y todos los que se realicen antes, mantendrán la de 7,21 euros.

Los motivos que han dado desde la compañía valenciana es que esta tarifa se ha mantenido así durante 25 años, pero ahora, bajo las nuevas circunstancias económicas, la inflación y la subida de los carburantes, es necesario adaptar el precio de este servicio a este nuevo panorama económico. Lo que sí se mantiene es el coste mínimo de 50 euros para poder realizar la compra a través de su página web, además de que el pago tendrá que realizarse exclusivamente con tarjeta bancaria.

Una medida que no gusta a los consumidores

El aumento de precio sobre el envío de la compra realizada de forma online de Mercadona no está sentando bien a todos los clientes. Si bien han explicado sus argumentos en el comunicado, la subida de 7,21 a 8,20 euros por este servicio, no ha estado exento de polémica. Aun así, no se prevé que esté cambio afecte a Mercadona en cuanto a su popularidad e ingresos.

Además, de este aumento en el precio también están haciendo continuos cambios en la página web para que sea más intuitiva y accesible. Por ejemplo, los pedidos realizados de forma online se entregan siempre al día siguiente de la realización de la compra en función de la disponibilidad. Por ello, se puede consultar antes de realizar la transacción qué tramos hay libres.



¿Estás interesado en mantenerte al día con este tipo de noticias? Puedes visitar nuestra sección de actualidad, aquí encontrarás artículos relacionados sobre consumo, novedades legislativas y otros temas.