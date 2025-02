¿Te gustaría tener un puesto en una fábrica de alimentación? La empresa Mandul, fabricante de pastelería y perteneciente al grupo Mia Foods, necesita incorporar de forma inmediata personal para trabajar como operario/a de producción. Si estás buscando empleo de lunes a viernes y cobrar un salario que puede llegar a los 1.434 euros brutos más pluses por nocturnidad, no dudes en inscribirte a esta oferta de empleo. Además, no es imprescindible experiencia y estudios, aunque son valorables tenerlos. Se trata de un contrato inicial por ETT con pase a plantilla, lo que ofrece un contrato estable. Si deseas saber qué requisitos son necesarios y los pasos a seguir para inscribirte correctamente, no dudes en conocer toda la información.

La fábrica de pasteles Mandul lanza una oferta de empleo para contratar operarios/as de producción en Malagón (Ciudad Real) con turnos rotativos

Desde 1960, Mandul lleva fabricando pasteles, y actualmente, forma parte de un grupo líder nacimiento en panadería y bollería. Esta empresa ha tenido un gran crecimiento hasta ponerse en cabeza de los especialistas en masa batida. Con más de 100 empleados, en la planta Mandul, se crea desde los tradicionales bizcochos hasta deliciosas tartas que venden en supermercados DIA y El Corte Inglés. Bien, la factoría de Mandul en Malagón, está buscando nuevo personal como operario/a de producción para:

Ajustar parámetros de embolsadoras y etiquetadoras.

Cambiar bobinas de film y etiquetas.

Control de calidad.

Mantenimiento preventivo.

Relevos de operarios/as.

Para trabajar en esta planta de Mandul, se pide una serie de requisitos que son necesarios cumplir si deseas formar parte de dichos procesos de selección. Lo primero es contar con disponibilidad horaria y se valorará mucho la experiencia y un Grado Medio o Superior en mecánica-electrónica, electricidad, redes… junto con residir en la zona de Malagón. En cuanto a las condiciones, se ofrece incorporación inmediata con un contrato por ETT más pase a indefinido, turnos intensivos y rotativos (mañana, tarde y noche) y formación el puesto. El sueldo a cobrar será inicialmente de unos 1.356 euros brutos al mes (12 pagas) llegando a los 1.434 euros, más el complemento de nocturnidad.

Cómo enviar el currículum a Mandul

Si cumples con los requisitos que Mandul solicita para trabajar en su fábrica de ciudadrealeña de Malagón, tan solo debes seguir unas pequeñas instrucciones como las que te vamos a indicar. Lo primero, antes de nada, es preparar un buen currículum, actualizado. Luego, continua con estos pasos para así poder entregar el currículum y participar en los procesos de selección de esta empresa:

Entra al portal de empleo de Mandul “trabaja con nosotros”.

“trabaja con nosotros”. Rellena el formulario con los datos (personales, contacto, formación, CV, perfil de linkedIn, etc.).

Pulsa en el botón “Enviar”.

Otra de las cosas que puedes hacer, es mandar la candidatura a través del canal de empleo donde está publicada esta oferta de empleo.

Si esta oportunidad laboral no es lo que andas buscando o no cumples con los requisitos, sigue de cerca otras ofertas de empleo desde la sección habilitada de nuestra web. Seguro que encuentras alguna vacante que encaja con tu perfil.