Como cada año, el conocido premio de la Lotería de Navidad, popularmente llamado “El Gordo” de Navidad, capta la atención de todo el país y, como es habitual, esta edición no será la excepción. A partir del 22 de diciembre se celebrará el gran sorteo que proclamará a un afortunado ganador, tal y como marca la tradición. No obstante, en medio de la euforia y el entusiasmo por la posibilidad de hacerse millonario, se ha revelado una estrategia para evitar pagar hasta el 20% del premio a Hacienda sin infringir la ley. Este método puede resultar sorprendente, pero es más astuto de lo que parece y permite no perder hasta 72.000 euros de tu premio.

El truco para esquivar el descuento de Hacienda en la Lotería

La retención del 20% del premio por parte de Hacienda está regulada por la ley, ya que la Lotería de Navidad se considera un juego de azar y, por tanto, sujeta al pago de impuestos. Sin embargo, con el método que se va a explicar, el descuento del 20% se aplicará inicialmente, pero podrás recuperar ese importe después gracias a un procedimiento poco conocido por la mayoría. Este paso estratégico es completamente legal y puede marcar la diferencia para aquellos que buscan maximizar sus ganancias.

El truco se basa en la contratación de un seguro específico, diseñado para proteger los premios de lotería frente a la retención de Hacienda. Este seguro permite que el importe íntegro del premio quede en tus manos, siempre y cuando se contrate antes del 22 de diciembre. Por tanto, debes actuar con rapidez para aprovechar esta opción. Lo mejor de todo es que el coste de este seguro es bastante asequible: solo 3 euros por décimo afectado por la retención. Así, el 20% del premio retenido se puede recuperar completamente, y la inversión en el seguro se justifica con creces.

El gran premio de Navidad está a la vuelta de la esquina, y la contratación de este seguro es urgente si quieres evitar el descuento. Además, este truco no solo sirve para la Lotería de Navidad, sino que se puede aplicar a otros sorteos, como los de la ONCE. Imagina poder recuperar hasta 72.000 euros de los 400.000 euros que se otorgan al ganador de este esperado sorteo, un evento que ilusiona a millones de españoles. De esta forma, te aseguras de que Hacienda no se lleve el porcentaje que la ley exige por tratarse de un juego de azar.

Los premios de la Lotería de Navidad

Es esencial conocer los diferentes premios que reparte la Lotería de Navidad en 2024. El premio más grande, ya mencionado, es de 400.000 euros por décimo, pero hay otras opciones a tener en cuenta si participas en este sorteo tan esperado. El segundo premio desciende a 125.000 euros, el tercero es de 50.000 euros, el cuarto premio otorga 20.000 euros, y el quinto reparte 6.000 euros por décimo. Además, existen otros premios menores que permitirán a muchos participantes recuperar al menos los 20 euros que costó el boleto.

Este año habrá 9.999 reintegros, lo que ofrece una amplia oportunidad para que quienes tengan suerte no se queden con las manos vacías. Si buscas más información sobre cómo gestionar tus premios o formas de cuidar tu economía, en nuestro portal encontrarás consejos actualizados y noticias de interés. ¡No dejes de echarles un vistazo para aprovechar al máximo tu dinero y no perderte nada importante!