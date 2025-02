Cocinar la carne de forma correcta no solo es importante para su sabor, sino que si no se hace bien puede suponer un riesgo para la salud. Hay varios métodos que aseguran una mejor experiencia culinaria, así como un consumo seguro y saludable que evite la contaminación con bacterias.

Por suerte, son varios los expertos cocineros y carniceros que comparten sus trucos por redes sociales para que todos podamos aplicarlos. Pero el cocinado comienza en el supermercado, cuando elegimos los productos que vamos a comprar y luego a consumir. Por ello, será esencial elegir los productos con la mayor calidad posible, leyendo bien las etiquetas con la información sobre el origen o las condiciones de producción, por ejemplo.

La carne suelta agua cuando la cocinamos

El agua que pierde la carne al ser cocinada es uno de los fenómenos más normales que hay. Existe un mito muy extendido que dice que la carne que suelta mucha agua en la sartén o la plancha, es porque tiene poca calidad. Esto, lejos de ser un mito, responde a otras cuestiones que tienen que ver con otros aspectos de la carne y no con su calidad.

Un carnicero viral en redes sociales, El As Carnicero (@el_as_carnicero), ha explicado los factores por los que la carne pierde agua al cocinarse. Para empezar, la carne contiene agua en su composición, normalmente entre un 65% y un 80%, y esta dependerá de variables como la edad del animal, la raza y el tipo de corte practicado.

Por ejemplo, los animales más jóvenes suelen contener un mayor porcentaje de agua en sus tejidos. Y las razas con una musculatura más desarrollada y voluminosa contienen menos líquido con las especies de masa muscular menos densa. Además, dependiendo de la parte que se cocine y de cómo haya sido cortada, esta tendrá un mayor o menor cantidad de agua aunque se trate del mismo animal.

Los trucos de un cocinero para cocinar la carne

Solucionado el misterio de por qué la carne suelta agua al ser cocinada, ahora será hora de aplicar algunos trucos para que cuando la estemos preparando no pierda tanta agua en la sartén y consigamos cocinar una carne jugosa. En primer lugar, es recomendable atemperar un rato antes la carne sacándola de la nevera. De esta forma, no hay tanto contraste entre la carne fría y la plancha caliente.

Además, es importante que la placa de la sartén esté bastante alta para que el filete se haga bien. Si la plancha no está lo suficientemente caliente, en lugar de sellarse la carne, lo que conseguiremos es que se cueza. También es recomendable no aplastar la carne con la espátula mientras se está haciendo, una manía muy extendida. El carnicero también recalca que lo ideal es no darle muchas vueltas al filete, con un par de ellas bastaría. Por último, añade que si al sacar la carne de la nevera esta está húmeda, la solución es muy sencilla: coger un poco de papel de cocina y presionar suavemente para secarla.

Es importante la forma en la que consumimos los alimentos, por ello, si quieres conocer más noticias así, visita nuestra sección de consumo en la que publicamos artículos relacionados.