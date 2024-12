El plástico es uno de los agentes más contaminantes del planeta desde que hace ya algunas décadas se avisase sobre su consumo de forma masiva. Este es un material muy difícil de descomponer y de tratar tras ser desechado, llegando a mantenerse hasta 150 años sin descomponerse. Por ello, científicos y ambientalista llevan años advirtiendo sobre el vertido de esta basura en el océano porque afectaba a las vidas que habitan las aguas de nuestro planeta.

Pero todas estas advertencias podrían dar un giro tras últimos estudios realizados por científicos y biólogos marinos de la Universidad de Carolina del Norte en Asheville. Al parecer, hay organismos que se han adaptado a este nuevo entorno del plástico. Este estudio no tiene aún el respaldo de ninguna institución pública, pero se están sumando a él más grupos pequeños de investigación.

Los microorganismos marinos que se han adaptado al plástico

Rebecca Helm, bióloga marina y que actualmente trabaja en la Universidad de Carolina del Norte, destaca que existen unos pequeños organismos llamados neuston que podrían haberse adaptado al plástico flotante y haber encontrado ahí su nuevo hogar. Los neustones son un grupo de organismos vivos que viven en la superficie del agua y pueden ser algas, bacterias o animales muy diminutos que flotan en la capa superior del agua. A pesar de su diminuto tamaño, son esenciales para el soporte vital del océano.

La mancha de basura que existe en el pacífico sigue preocupando a los ambientalistas y científicos. Apuntan a que es uno de los grandes problemas de contaminación del planeta y aseguran que no es algo bueno que millones de toneladas de basuras y plástico se acumulen en el océano. Pero se ha demostrado que dentro de esos remolinos de basura ahora existen formas de vida, incluso de tamaños más grande que los neustones.

Según Helm esas formas de vida podrían no haber sido estudiadas antes, por lo que limpiar de forma masiva podría significar la eliminación de un ecosistema que todavía no conocemos ni entendemos y que no podríamos restaurar una vez acabado con él. Por eso, tanto ella como otros científicos están pidiendo mesura y más estudios previos antes de limpiar según qué zonas.

La controvertida propuesta de no retirar los plásticos del océano

Estas nuevas afirmaciones por parte del mundo de la ciencia está creando cierta polémica por la controversia que genera. Sin embargo, los expertos no están abogando porque no se limpie el plástico de los océanos y se siga consumiendo y desechando de forma masiva y sin control, sino que están pidiendo que se estudie primero qué ecosistemas y criaturas se han adaptado al plástico y ahora dependen de él para sobrevivir y realizar sus funciones vitales, como el neuston.

Se trata de una compleja cuestión que apela directamente a todos los gobiernos, especialmente a los de aquellos países que más contaminan, y a todos los seres humanos como principales productores de basura y plástico. Además de la reducción de plástico y del uso de alternativas reutilizables o biodegradables, los investigadores piden parar, al menos de forma temporal, de retirar la basura del océano sin antes estudiar en profundidad el comportamiento de los neustones y poder asegurar así su supervivencia y la del resto de organismos que dependen de él.

