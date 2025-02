¿Quién no ha vendido algo por Wallapop? Seguramente casi todos los jóvenes y bastantes personas de más edad han usado esta aplicación. Sin duda es una buena plataforma para vender y comprar productos que ya no usamos y sacarle algo de beneficio. Ahora bien, como es lógico, existen una serie de productos o artículos, que no pueden tratarse por este medio, ya que la empresa cuenta con una serie de políticas para que todo usuario tenga una buena experiencia. En su defecto, se pueden imponer sanciones, como finalizar, cancelar o suspender la cuenta. Aun así hay mucha oveja disfrazada de lobo, que intentar vender bajo otro nombre, lo que compromete la seguridad de los que usan Wallapop y a la vez están incumpliendo la normativa.

Esta es la lista de los productos prohibidos en Wallapop

Además de que te sanciones quitándote la cuenta de Wallapop, existen multas como en el caso de las armas, donde pueden llegar hasta los 30.000 euros. Aun así, según distintas fuentes, la publicación de armas para su venta, según varios casos, se está sancionando, en la mayoría de las situaciones, 600 euros (esto no quita que sea mayor). Bien, según las políticas de Wallapop, está totalmente prohibido vender estos artículos, entre los que destacamos los siguientes:

Artículos ilegales o que contengan actividades ilegales.

Partes o simulaciones del cuerpo humano, fluidos corporales o restos humanos.

Equipamiento que sea propiedad del Estado o productos del Gobierno.

Uniformes oficiales (que estén en uso).

Teléfonos móviles bloqueados.

Recambios de vehículos.

Billetes en circulación, incluso de colección.

Monederos externos (criptomonedas).

Preventa o reservas de productos sin existencias.

Promoción de la preventa o reserva de productos fuera de la aplicación.

Emuladores u otro software que permita ejecutar un programa en un dispositivo para el que no fue diseñado.

Decodificadores, Raspberries o Tecnología Kodi (uso ilegal).

Ganzúas o llaves maestras.

Artículos de desastres naturales, escenas de crimen, accidentes o tragedias.

Tarjetas SIM o de prepago.

Artículos robados.

Dispositivos de radar o de interferencia de frecuencias.

Lingotes de oro o plata.

Cajas misteriosas.

Productos promocionales o muestras cuya venta está prohibida.

Además, existen una serie de artículos y productos que tampoco están permitidos vender en Wallapop. Estos son bienes virtuales, falsificaciones y propiedad intelectual, productos insalubres, anuncios duplicados, drogas, productos médicos, anuncios incongruentes, animales, busco/compro, armas, objetos peligrosos, contenido adultos, entre otros.

Así pasan por alto los controles de seguridad los vendedores

La manera de eludir las normas de seguridad de Wallapop, son sencillas. Tan solo utilizan palabras clave para que no detecten que está prohibido, pero lo acaban subiendo y, por tanto, pueden venderlas. Un ejemplo es poner una foto cualquiera de una navaja y usar tal nombre en vez de cuchillo. Además, existen muchas personas que se dedican a la estafa, vendiendo artículos muy “bonitos” y a buen “precio” o que buscan comprarte tu producto, siendo ellos quienes te mandan enlaces al móvil, una vez que se lo proporcionas.

Hay que tener mucho cuidado con este tipo de plataformas, donde se venden y compran artículos. Para terminar, recuerda que puedes ver otras noticias sobre consumo visitando la sección especializada de nuestra web, donde puedes ponerte al día.