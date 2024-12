El nuevo proyecto de ley pretende cambiar las condiciones de trabajo de cara al próximo año 2025. Vendrá cargado de varios cambios que afectarán a los empleados. Los tres pilares en los que se fundamenta este nuevo proyecto de ley que se espera que sea pronto aprobado son: la reducción de la jornada laboral, las modificaciones en el registro horario y la desconexión digital.

Los objetivos de esta nueva norma es asegurar mediante una adecuada regulación de la limitación y organización del tiempo de trabajo, la salud, la conciliación y en general la dignidad.

La patronal, tras varios meses de negociaciones, conformada por la CEOE y Cepyme, han abandonado la mesa de negociación al no llegar a ningún entendimiento junto con sindicatos y Gobierno. Por ello, el Ministerio de Trabajo acordará junto con UGT y comisiones obreras las condiciones para poder cerrar una norma que Yolanda Díaz espera poder aplicar en el 2025.

La reducción de la jornada laboral

La ministra ha asegurado que una vez se llegue a un acuerdo con los sindicatos dará comienzo la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Es decir, que el 31 de diciembre todos los asalariados verán recortada su jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Sin embargo, esta reducción de la jornada no convence a la Inspección de Trabajo. Afirma que será imposible de aplicar si no se refuerza la medida a nivel tanto operativo como de recursos. Según Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo, la Inspección sufre una importante disminución de efectivos, que están peor remunerados que otros cuerpos. Esto provoca que migren a otros organismos y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas porque las condiciones no son atractivas.

El registro de la jornada laboral

Con respecto al registro de la jornada, la Inspección de Trabajo pretende establecer una serie de modificaciones para tener un control más exacto de las horas realizadas por los trabajadores, sus descansos y la realización de horas extras. Las medidas relacionadas con el registro de la jornada laboral son las siguientes:

El registro diario de entrada y salida del trabajo se efectuará por medios digitales y no en papel.

Los registros los deberán realizar los propios trabajadores

Acceso en tiempo real por parte de la inspección de Trabajo

Cada trabajador tendrá su propia identificación para acceder al registro. Para ello, se implantarán sistemas de identificación biométricos.

El derecho a la desconexión digital

En cuanto al derecho de la desconexión digital, es un derecho que poseen todos los ciudadanos españoles. Se recoge en el artículo 18 de la Constitución Española, limitando el uso de la tecnología y la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

La ministra Yolanda Díaz se ha comprometido al cumplimiento de esta norma con sanciones para aquellas empresas que lo incumplan.

Si deseas ser conocedor de esta y otras noticias, consulta nuestro periódico digital especializado en información de este tipo. Comparte la noticia a través de redes sociales con tus amigos y familiares.