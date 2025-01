El Gobierno ha anunciado un incremento del 9% en las pensiones no contributivas para el año 2025. Esto supone una mejora significativa en las cuantías que recibirán los pensionistas, y es importante que estos conozcan cuánto percibirán a partir del mes de enero. Las pensiones no contributivas están destinadas a asegurar una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios a personas en situación de invalidez (discapacidad) o mayores de 65 años que no hayan cotizado, o lo hayan hecho de forma insuficiente, para acceder a una pensión contributiva.

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas son un recurso fundamental para aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad. Este tipo de prestación garantiza una base económica mínima para quienes no han podido generar suficientes cotizaciones al sistema de Seguridad Social. Además de ofrecer una cuantía mensual, este régimen incluye el acceso a asistencia médica gratuita y servicios sociales adicionales. De cara al 2025, el incremento anunciado busca mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios, marcando un cambio significativo en las cantidades percibidas.

Cuantía de la pensión no contributiva de jubilación

A partir de enero de 2025, las pensiones no contributivas de jubilación experimentarán un aumento del 9%. En 2024, esta pensión estaba fijada en 7.250,60 euros anuales, divididos en 14 pagas (12 mensuales y dos extraordinarias) de 517,90 euros cada una. Con la nueva revalorización, la cuantía íntegra subirá a 7.903,15 euros anuales, lo que significa que cada paga será de 564,51 euros.

Desde el IMSERSO se señala que la cuantía individual de cada beneficiario dependerá de factores como el número de personas que convivan en el mismo domicilio, sus ingresos personales y los de la unidad económica familiar. En ningún caso podrá ser inferior al 25% de la cuantía establecida, que en 2025 será de 1.975,79 euros anuales, divididos en 14 pagas de 141,13 euros.

Cuantía de la pensión no contributiva de invalidez

En cuanto a la pensión no contributiva de invalidez, dirigida a personas con discapacidad, la revalorización sigue el mismo esquema que la de jubilación. En 2024, la cuantía íntegra era de 7.250,60 euros anuales, divididos en 14 pagas de 517,90 euros. Con el aumento del 9%, esta pensión se elevará a 7.903,15 euros anuales, lo que equivale a 14 pagas de 564,51 euros.

De igual forma, la cuantía mínima será del 25% de la establecida, alcanzando los 1.975,79 euros anuales para 2025. Esto se traducirá en 14 pagas de 141,13 euros, un incremento respecto a los 129,48 euros de 2024. Este aumento garantiza una mayor protección económica para las personas con discapacidad que dependen de esta prestación.

Complemento para discapacidades severas

Para aquellos beneficiarios con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, que además requieran la asistencia de otra persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria, existe un complemento adicional. Este complemento corresponde al 50% de la cuantía íntegra de la pensión, lo que equivale a 3.951,58 euros adicionales en 2025. Sumado a la cuantía base de 7.903,15 euros, la cifra total asciende a 11.854,73 euros anuales, divididos en 14 pagas de 846,77 euros.



