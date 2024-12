En España la regulación del uso de banderas, tanto la nacional como las extranjeras, se recoge en la ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. En ella se establece en su artículo primero que la bandera de España simboliza la nación y que es signo de soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria. También se indica que deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado.

Por eso, en España no está vetado el uso de cualquier enseña a nivel particular, pero sí que lo estará en sus edificios oficiales. En estos edificios deberá ondear únicamente la bandera española y, en su caso, el resto de banderas oficiales que pertenezcan a ese lugar o comunidad autónoma, excluyendo así, según esta ley, el uso y el enarbolamiento de cualquier otra enseña no oficial. Ahora te contamos sobre las cinco banderas que está prohibido izar en edificios oficiales.

Las cinco banderas prohibidas en las instituciones españolas

Según la ley de banderas en España, como se conoce popularmente a la ley 39/1981, de 28 de octubre, en los edificios oficiales no puede ondear cualquier bandera que, aunque sea mediante acuerdo, no sea oficial, como la bandera nacional o las autonómicas en cada caso.

La bandera republicana

La bandera republicana o la tricolor, como también se conoce, es una de las banderas que no podrá izarse en ningún edificio de ninguna administración oficial del estado, autonómica o local, ni siquiera el 14 de abril en el que se conmemora el comienzo de la Segunda República española. Esta sí puede ser usada de forma particular, ya que no constituye delito el llevarla, por ejemplo, en la muñeca o colgarla en el balcón de casa.

La bandera franquista

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, indica que esta bandera se incluye dentro de las categorías de banderas preconstitucionales (anteriores a la Constitución de 1978) y no de una bandera anticonstitucional, por lo que estaría en la misma categoría que la bandera anterior, la republicana. Ambas se enmarcan dentro del derecho de la libertad de expresión.

La estelada independentista

Las banderas nacionalistas de cada comunidad y región, tampoco se podrán izar en edificios públicos. En 2016, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó en una sesión del pleno izar la bandera “nacional” de Canarias (la bandera de siete estrellas verdes) en la fachada del ayuntamiento. En 2020, el Tribunal Supremo fue contundente con este acuerdo y ratificó la prohibición de colocar banderas no oficiales en edificios no oficiales, incluso aunque fuese de forma muy esporádica. Esta sentencia del Tribunal Supremo se hacía extensible para las esteladas independentistas.

La bandera LGTB

La bandera arcoíris o LGTB también entra dentro de la categoría de no oficiales para la doctrina, por lo que con la sentencia de 2020 del Tribunal Supremo que prohibía el uso de banderas no oficiales en edificios oficiales, también afectaba a esta enseña del colectivo LGTB. Sin embargo, este diciembre de 2024, el Tribunal Supremo ha reconsiderado esta prohibición para esta bandera al considerar que no es un símbolo partidista y que, por ello, no incumple la ley que regula el uso de enseñas en las Administraciones Públicas. De esta forma, reconoce y avala su uso como parte de las celebraciones del Orgullo.

La bandera de Estados Unidos

La colocación de banderas extranjeras no está prohibido a nivel particular ni, por supuesto, en los consulados o embajadas de los países extranjeros en nuestro país. Pero se da un curioso caso con respecto a la base militar estadounidense de Rota. Según el artículo 3.3 de la ley de banderas, la de España será la única que ondee en el asta de los edificios públicos militares y los establecimientos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, como un gesto de deferencia con el país americano, España permite que el 4 de julio sí que se pueda izar la bandera estadounidense en la base del municipio gaditano, con motivo del día nacional de este país que conmemora su independencia.

