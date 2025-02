En España existen más de 9 millones de pensionistas que viven de dicha prestación para poder tener una buena calidad de vida. Con esta ayuda económica de la Seguridad Social se busca proteger a las personas, bien por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, entre otras. Por tanto, se puede decir que se tratan de prestaciones de duración indefinida, aunque no siempre es así. En este sentido, desde la Seguridad Social se hace un llamamiento a un gran número de estos pensionistas para que no olviden que tienen que realizar un trámite muy importante, si no quieren que les suspendan la prestación.

De qué trámite se trata y cómo pueden realizarlo los pensionistas españoles

Fuera de España hay más de 30.000 personas que están cobrando una pensión, es decir, residiendo en el extranjero. En estos casos, la Seguridad Social necesita saber sobre su vivencia, por lo que tienen que presentar todos los años un trámite que así lo acredite y que el cual, se realiza en el primer trimestre. Por tanto, es importante recordar que queda poco más de un mes, para que estos pensionistas españoles que residen fuera acrediten su vivencia. Concretamente, el plazo es hasta el 31 de marzo de 2025.

Para poder presentar este trámite, la certificación de vida se tiene que presentar en la Dirección Provincial del ISM, quien gestiona las pensiones. Además, es algo que se comunica a todos los pensionistas residentes en el extranjero cada año y también en la carta que envía su entidad. Bien, dicha acreditación de vivencia se podrá realizar a través del envío de la fe de vida por los Encargados del Registro Civil Consular o institución competente.

Otra de las formas para acreditar la vivencia de estos pensionistas españoles en el extranjero es por comparecencia presencial o telemática en las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El medio alternativo y más cómodo para no moverse de casa

Desde que salió la aplicación VIVESS, una herramienta gratis para el móvil, los pensionistas que residan en el extranjero, pueden acreditar su vivencia. Además, no hace falta desplazamientos, ya que se puede hacer desde cualquier punto del planeta. En este caso, para realizar este trámite tan solo hace falta sonreír a la cámara (reconocimiento facial). Después, la propia aplicación mandará un justificante para saber, que se ha hecho correctamente. Toda la información para realizar este proceso lo puedes encontrar en la propia web de la Seguridad Social y donde además tienes las diferentes Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en las misiones diplomáticas y representaciones permanentes de España en el Exterior

Si estás viviendo en el extranjero y eres pensionista español, no olvides presentarlo antes de que termine el plazo, para no tener que mover papeleos y regularizar la situación. Si te interesan más noticias como esta y quieres estar informado sobre más temas relacionados, puede visitar nuestra sección de trámites, en la que publicamos a diario nuevos artículos.