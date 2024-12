Se ha vuelto habitual recibir mensajes o llamadas fuera de horario de un número completamente desconocido o anónimo. Estas comunicaciones suelen estar relacionadas con intentos de venta de servicios o productos por parte de empresas que buscan seducirnos con ofertas exclusivas o beneficios increíbles. Sin embargo, muchas de estas llamadas no están consentidas y, en ocasiones, promueven productos o servicios que no necesitamos, lo que puede resultar francamente molesto. Además, aunque algunas provienen de compañías legítimas, otras podrían ser intentos de fraude o estafa, lo que aumenta la preocupación por nuestra seguridad. Por ello, la Policía Nacional ha comunicado cómo evitar estas comunicaciones no deseadas y proteger nuestros datos personales.

Llamadas molestas: dile adiós con esta solución

Con el objetivo de proteger la privacidad y la seguridad de los datos sensibles de los ciudadanos, la Policía Nacional ha difundido un método eficaz para evitar caer en fraudes o recibir llamadas intrusivas. A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, han explicado cómo dejar de estar en las bases de datos utilizadas para estas promociones y así evitar las llamadas molestas, incluso a horas inoportunas. Además, han proporcionado consejos útiles para resguardar nuestros datos personales y prevenir posibles robos de información para tu familia o para tí.

Según lo explicado por un agente en el vídeo oficial, la herramienta ideal para evitar estas comunicaciones no deseadas es la Lista Robinson. Esta lista permite que los usuarios eviten recibir publicidad de empresas a través de llamadas y mensajes SMS. Una vez inscrito, tu solicitud será efectiva en un plazo de tres meses, y dejarás de recibir ofertas comerciales no deseadas en tu móvil. La inscripción en la Lista Robinson es completamente gratuita y está al alcance de cualquier ciudadano que desee proteger su privacidad. Aunque el proceso puede tardar unos meses en activarse, los resultados garantizan un alivio definitivo frente a estas molestias.

Consejos adicionales para proteger tus datos

Además de la Lista Robinson, la Policía Nacional ofrece asistencia y recomendaciones en sus canales oficiales, como su cuenta de TikTok. En esta plataforma, publican regularmente consejos prácticos y tips para evitar situaciones incómodas y mantener seguros tus datos más valiosos. Si deseas más información sobre cómo proteger tu privacidad o evitar fraudes, en nuestro portal encontrarás recursos detallados y consejos actualizados. No dudes en consultarnos y tomar medidas para mantener a tu familia a salvo y a tus datos más seguros que nunca.