La numismática es una afición que cada vez cuenta con más seguidores. Este arte de estudiar y coleccionar monedas es muy interesante desde el punto de vista histórico, pues las monedas son un símbolo del reflejo de la sociedad de cada momento. Esto saben ponerlo en valor los anticuarios y coleccionistas de estos objetos. La peculiaridad es otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta por los aficionados a coleccionar monedas.

A veces se crean sin querer monedas que pueden llegar a costar miles de euros. En el proceso de su fabricación se suele cometer algún error que las hace únicas, como fallos en el estampado del emblema, en las grafías o algún tipo de defecto físico. Además, el Banco Central Europeo permite a los países emitir hasta dos veces al año una tira de monedas limitada de 2 euros para conmemorar algún hecho histórico.

Un error en la composición de la moneda de 10 céntimos ha aumentado su valor

En los últimos días, circula por eBay la oferta de una persona que ofrece una de estas monedas acuñadas en Alemania, nada menos que en 2002, hace 22 años. El precio de salida roza los 1.000 euros, pero ¿qué tiene esta pequeña moneda de especial? Es una moneda que presenta en su cara nacional la Puerta de Brandemburgo, símbolo de la reunificación alemana, obra de Renhard Heinsdorff, rodeada por las 12 estrellas de la bandera.

Hasta aquí todo normal, porque la peculiaridad de esta moneda está en su composición. Normalmente, están fabricadas con oro nórdico, aunque a pesar ser su nombre no contiene nada de oro, pues esta aleación está compuesta por un 88% de cobre, un 5% de aluminio, un 5% de zinc y el 2% restante de estaño. Y es la combinación de estos materiales donde reside la rareza de esta moneda de solo 10 céntimos, porque, por error, se utilizó un mayor porcentaje de cobre. Esto dio lugar a que las mondas presentasen un color más oscuro del habitual.

Otros casos de monedas especiales

Pero este no es el único caso de moneda con alguna peculiaridad. Continuamente aparecen en plataformas como eBay, muchas en venta aludiendo a alguna rareza. Desde las instituciones advierten sobre tener cuidado de pagar un alto precio por alguna moneda que en realidad no valga eso. Mejor consultar con profesionales en numismática que nos asesoren para no caer en cualquier timo.

Otro caso fue el de unas monedas italianas de 1 céntimo, que llevan en su cara nacional Castel del Monte, de Puglia. Pero en uno de sus procesos de fabricación se transfirió de forma errónea la imagen de Mole Antonelliana de Turín, emblema que debe ocupar la cara nacional de 2 céntimos. La mayoría de estas monedas fueron retiradas de circulación, aunque se estima que todavía hayas unas 100 monedas en mano de los ciudadanos. Así que ya sabes, si eres de los que lleva efectivo, revisa bien tu monedero, por si tuvieses alguna de estas joyas.

