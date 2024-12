Son varios los cambios que han llegado tanto a nivel español como europeo con respecto al carnet de conducir, y uno de ellos puede llevarte a perderlo debido a una modificación concreta. Según lo explicado por la Dirección General de Tráfico (DGT), las reformas aprobadas tras las votaciones en la Comisión Europea han modificado la duración del permiso de conducción. A partir de ahora, los carnets tendrán una validez de 15 años, superando el máximo de 10 años que estaba establecido hasta ahora. Sin embargo, hay una nueva medida que representa un riesgo significativo para un grupo específico de conductores, ya sea de coches o motocicletas. En este artículo, te contamos todos los detalles.

Cambios que pueden hacerte perder el carnet de conducir

Según un anuncio reciente de la DGT, ciertas personas no podrán renovar su carnet de conducir si no cumplen con determinados requisitos. Este cambio afecta especialmente a quienes padecen ciertas enfermedades que podrían comprometer la seguridad vial. La DGT aplicará un control más estricto en estos casos, y los afectados no podrán estar entre los solicitantes aptos para renovar su permiso de conducción.

La lista de enfermedades incluye más de 35 condiciones que podrían impedir la renovación. Entre ellas se encuentran problemas del corazón, trastornos o problemas mentales, Alzheimer, Parkinson y enfermedades pulmonares como la EPOC. Sorprendentemente, también se incluyen enfermedades respiratorias, aunque en algunos casos podría otorgarse la renovación si un informe médico profesional acredita que la persona tiene un buen estado de salud general. En estos casos, la validez del carnet puede ser reducida, pero se permite conducir.

Otras prohibiciones de la DGT

Además de las enfermedades, ciertos medicamentos también están bajo la lupa de la DGT. Si consumes medicamentos que puedan afectar tu capacidad física o mental para conducir, podrías enfrentarte a la negativa de renovar tu permiso. Según la DGT, estos medicamentos reducen la capacidad de reacción o la concentración al volante, lo que supone un riesgo tanto para el conductor como para los demás usuarios de la vía.

Entre los medicamentos más señalados se encuentran la fluoxetina y la metformina. Además de estos, otros relacionados con enfermedades cardiacas, psiquiátricas o neurológicas también están en el punto de mira. Si dependes de alguno de estos tratamientos, es importante que lo consultes con un profesional médico antes de iniciar el proceso de renovación del carnet.

Es fundamental mantenerse informado sobre las nuevas normativas de la DGT para evitar problemas con la renovación del carnet de conducir. Si padeces alguna de las enfermedades señaladas o estás bajo tratamiento con medicamentos específicos, asegúrate de cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación necesaria. En nuestro portal encontrarás más información actualizada sobre este y otros temas relacionados con la seguridad vial.