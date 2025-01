La seguridad vial de todos los usuarios es una de las prioridades de la DGT y por ello está continuamente implementando medidas para hacer efectiva dicha seguridad. Una de sus medidas para 2025 será el fin de la renovación del carné de conducir para aquellas personas que sufran alguna enfermedad que les impida conducir en buenas facultades, tanto físicas como mentales.

Por ello, durante este año, tanto adquirir por primera vez el carné como renovarlo, será un poco más estricto que hasta ahora. Aunque esta medida no afectará a las pruebas teóricas y prácticas para conseguir el carné, sino al estado de salud físico y mental de la persona interesada. Estos nuevos requisitos afectarán especialmente a personas mayores, pues hay enfermedades asociadas a la tercera edad. Sin embargo, la edad no será requisito específico. Si se padece alguna de las enfermedades de la lista, la persona será incapacitada igualmente.

Lista de 35 enfermedades por las que no se podrá renovar el carné de conducir

Estas son las 35 enfermedades por las que la DGT podría impedirte que renueves tu carné de conducir. No obstante, habría que valorar cada caso concreto y alguna enfermedad que no está en la lista podría ser también motivo para la no renovación si impidiese conducir de forma segura.

Accidente isquémico transitorio.

Alzheimer.

Aneurisma de grandes vasos.

Apnea del sueño.

Arritmias.

Crisis o pérdida de conciencia.

Demencia o trastorno de ansiedad.

Depresión.

Desfibrilador automático.

Diabetes mellitus insulinodependiente.

Disección.

Dolencias oncológicas.

Enfermedades cardíacas.

Enfermedades degenerativas, neurológicas y crónicas.

Enfermedades digestivas.

Enfermedades endocrinas.

Enfermedades neurológicas.

Enfermedades oncológicas.

Enfermedades respiratorias.

Epilepsia.

Esclerosis lateral amiotrófica

Hipotiroidismo y paratiroides.

Infarto agudo de miocardio.

Marcapasos.

Nefropatía con diálisis.

Parkinson.

Problemas vasculares.

Prótesis valvulares.

Trasplante renal.

Trastorno de la personalidad.

Trastorno del desarrollo intelectual.

Trastorno obsesivo-compulsivo.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Trastornos del sueño.

Trastornos oncohemáticos.

Muchas de estas enfermedades necesitan la prescripción de un tratamiento por parte del médico. Estos medicamentos pueden ser precisamente los que sean incompatibles con una conducción segura.

Las complicaciones al volante

La DGT ha comprobado en los últimos años que muchos de los accidentes en carretera son provocados por la enfermedad del conductor y los medicamentos que consumen para paliar el efecto de estas enfermedades. Las contradicciones o los efectos secundarios que puede provocar alguno de estos medicamentos representan un riesgo al volante, haciendo esto que sea incompatible su ingesta con la actividad de conducir.

A pesar de esto, la DGT también es consciente de que no todas las enfermedades o medicamentos afectan de la misma forma a las capacidades del conductor, puesto que depende de cada persona. Por lo que cada caso y la gravedad del mismo serán evaluadas por un comité médico que examinará al conductor para determinar su estado a la hora de adquirir su carné de conducir.

¿Estás interesado/a en leer más noticias como esta sobre sentencias en materia sobre cambios legislativos? Puedes visitar nuestro portal y en la sección de actualidad encontrarás más artículos de este tipo y también tendrás acceso a noticias sobre tecnologías, salud, alimentación, hallazgos científicos y mucho más.