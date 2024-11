La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una serie de medidas importantes para disminuir la tasa de accidentes en carretera. Ocasionados tanto por mala conducción como por las condiciones no aptas al momento de ponerse al volante. En 2023, los accidentes de tráfico han dejado un balance negativo, con un aumento en las víctimas, y la DGT espera que estas cifras mejoren en 2024. Aunque aún no se tiene un dato concreto. Mediante una nueva normativa, buscan que los conductores asuman la responsabilidad necesaria para evitar tanto problemas de salud como sanciones económicas que ya están reflejadas en la ley.

Cambios en la DGT: evita sanciones llevando todo en regla



Con la reforma de la conocida Ley de Tráfico, se sancionará con mayor severidad a los conductores que no cumplan con requisitos básicos al subirse al coche. Esto incluye la pérdida de puntos del carnet de conducir o multas económicas que variarán según la gravedad de la infracción. No se trata solo de sanciones por exceso de velocidad. Si no también de multas por no llevar los documentos en regla, conducir sin luces adecuadas o cometer otras infracciones que la DGT considera peligrosas o negligentes.

Para garantizar una conducción segura, las nuevas medidas incluyen multas endurecidas, que pueden alcanzar los 500 euros en los casos más graves. Estas incluyen hacer trampas en el examen de conducir, arrojar objetos inflamables en la carretera, o incumplir con la obligación de auxilio en caso de accidentes. Las infracciones catalogadas como graves, aunque menos severas, tendrán multas de 200 euros. Entre estas están estacionar en carriles para ciclistas, utilizar inhibidores de radares, conducir con un permiso suspendido o usar el móvil mientras conduces.

Las infracciones leves, con multas de 100 euros, incluyen fallos menores como no mantener el control del vehículo en todo momento o ciclistas que no respeten las normas de seguridad vial. Sin embargo, otro aspecto clave que la DGT recalca es la necesidad de portar tres documentos esenciales al conducir: el permiso de circulación, el permiso de conducir y la tarjeta de la ITV. Mientras que el primero puede llevarse digitalizado a través de una aplicación móvil, los otros dos deben estar en formato físico dentro del vehículo.

Los accidentes de tráfico en 2023: cifras alarmantes



Según datos oficiales de la DGT, en 2023 fallecieron 1.145 personas en accidentes de tráfico, lo que supone un aumento del 5% respecto a 2022. Este dato ha despertado la alarma entre las autoridades, que buscan implementar nuevas estrategias para concienciar a los conductores y evitar comportamientos negligentes que ponen en riesgo no solo su vida, sino también la de otros usuarios de la vía.

