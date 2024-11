Una actualización favorable ha sido confirmada por la Seguridad Social para este 2024, con el objetivo de saldar deudas pendientes con aproximadamente 400.000 personas, todas ellas pensionistas de un tipo específico. La pensión sigue siendo un tema prioritario para el Gobierno, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo tiene en su agenda para el próximo 2025. Dentro de estas medidas, se contempla un aumento considerable de 350 euros extra para quienes cumplan con ciertos requisitos establecidos por ley. No será necesario cumplir condiciones complicadas para estar entre los beneficiarios, pero es fundamental revisar cuidadosamente lo estipulado en la normativa.

Consigue un incremento de 350 euros

Se trata de una subida en las pensiones no contributivas que beneficiará a más de 450.000 personas en España. Con este movimiento, la Seguridad Social garantiza protección económica para quienes no cuentan con los recursos necesarios para subsistir, ya sea por no haber acumulado los años de cotización requeridos o por no haber trabajado de manera formal durante largos períodos. Estas pensiones, diseñadas para apoyar a personas en situaciones de precariedad económica, tendrán una cuantía mayor a partir de 2025.

Según los datos analizados por el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas beneficiarias de pensiones no contributivas necesitaron un total de 248,5 millones de euros en prestaciones durante este año. Para 2025, esta cifra aumentará significativamente debido al incremento de 350 euros anuales en estas pensiones. Actualmente, el importe anual asciende a 7.250 euros en 14 pagas, pero con esta actualización, llegará a 7.600 euros al año, lo que supone un ingreso mensual de 542 euros.

¿Cómo puedes solicitar la pensión no contributiva?

Para optar a una pensión no contributiva de la Seguridad Social, debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener al menos 65 años de edad. Haber residido en España durante un periodo de al menos 10 años. No superar el umbral de ingresos establecido, actualmente en 7.250 euros anuales.

Este límite puede modificarse si convives con familiares, pareja o hijos, ajustándose a las características de tu núcleo familiar. Además del incremento previsto para 2025, las pensiones no contributivas seguirán aumentando en los próximos años:

En 2026, la pensión anual ascenderá a 7.900 euros, lo que equivale a 564 euros al mes .

. En 2027, se producirá otra subida, alcanzando los 8.250 euros anuales, es decir, 592 euros mensuales.

Si necesitas más información sobre prestaciones, trámites en la Seguridad Social o consejos relacionados con tu pensión, consulta nuestro portal. Donde encontrarás todos los detalles actualizados.