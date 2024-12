Conseguir empleo hoy en día es un trabajo bastante complicado. Lo peor de todo es que muchas empresas se aprovechan de esta situación y ofrecen puestos con poco salario, a cambio de una extensiva jornada laboral. Es el caso de esta joven, quien relató su mala experiencia a través de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, causando una gran polémica con sus declaraciones. Según explicó, las condiciones de trabajo con las que se encontró no eran lo que esperaba. ¿Qué es lo que pasó con esta mujer?

El video en el que esta joven cuenta su mala experiencia con un trabajo no tardó en hacerse viral. En sus declaraciones, relata cómo reaccionó al enterarse de su verdadero horario laboral y las tareas a realizar. Su reacción ha dado pie a múltiples reacciones de otros usuarios de X, quienes compartieron el registro audiovisual y no dudaron en dejar su opinión. Sin embargo, días después, la propia joven ha asegurado que el mencionado video está editado y no responde a la realidad.

La queja de la joven por su nuevo trabajo

La primera queja de la joven es que quedó «loca» al enterarse de que su jornada de trabajo comenzaba a las 5:30 de la mañana. Es que ella esperaba un horario más relajado, por ejemplo, a las 9:00 de la mañana, y que, al llegar, los productos ya estuvieran colocados. Es decir, pretendía que el trabajo fuera más sencillo. El trabajo que consiguió era en un supermercado y su función consistía en la reposición de productos. Y si bien sabía desde un principio esto, no estaba al tanto que el esfuerzo que significaba realizar este tipo de tareas, por lo que sufrió una gran desilusión.

En este video, la joven se queja de forma directa del trabajo que hay que hacer en los almacenes, donde tiene que mover cajas llenas de productos alimenticios. Según este relato, el esfuerzo físico no solo es agotador, sino que produjo la rotura de sus uñas, algo que le molestó considerablemente. Otro aspecto en el que hace hincapié es la tarea de organizar la sección de frutas y verduras, teniendo que prestar mucha atención a las fechas de caducidad. Se trata de una actividad que ella define como un «jolgorio».

Esta última labor adicional parece haber sido una sorpresa muy desagradable para ella. Según explicó, no esperaba la cantidad de responsabilidades y esfuerzo físico para cubrir este puesto. Todas estas declaraciones causaron un gran debate en X. Mientras algunos usuarios empatizaban con ella y sus quejas, otros destacaban la importancia de tener una visión más realista de las exigencias laborales. Así también señalaban que era necesario adaptarse a las diferentes condiciones de trabajo para poder progresar.

¿Qué es lo que dijo la joven tras la repercusión?

Al ver la gran repercusión que tuvo el video de su queja en X, la joven decidió romper el silencio y aclarar algunas cuestiones sobre su trabajo. Además de denunciar que el contenido del registro de X está editado, hizo un descargo en TikTok. A lo largo de una grabación de 3 minutos y 47 segundos, ella explica que se debe levantar a las 4 de la mañana para entrar a las 5:30. Además, en este video, eliminado ya de su cuenta, le responde a todos los que la juzgaron. «Ya sé lo que es trabajar», aseveró la joven. Y respecto a las heridas que se causó por realizar sus tareas, explicó que suele pasar, más cuando se manipula cartón.

