Elon Musk ya no será el único que monopolice el mercado de los lanzamientos espaciales. Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, ha conseguido poner en órbita su nuevo cohete. El New Glenn, llamado así en honor al astronauta de la NASA John Glenn, es un coloso de 98 metros de alto, está diseñado para lanzar al espacio objetos de gran tamaño, incluso será capaz de aterrizar astronautas en la Luna.

El cohete orbital despegó el jueves 16 de enero a primera hora de la mañana (hora peninsular española) desde el Centro de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en Cabo Cañaveral, situado en Florida. Desde la NASA, esta misión se esperaba con mucha expectación y ha sido completada con éxito, a pesar de los ambiciosos objetivos que se pretendían con esta prueba.

Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos

Blue Origin es la compañía espacial que fundó Jeff Bezos hace 25 años. Hasta el momento, esta empresa privada se dedicaba principalmente a realizar vuelos suborbitales que por sus altos precios solo pueden permitirse los multimillonarios del mundo. Estos conocidos vuelos suborbitales no llegaban a estar en el espacio exterior, pero sí que se “asomaban” a él. A las personas que van a bordo, se les brinda un pin de astronauta privado.

Ahora, con este novedoso lanzamiento, la compañía de Jeff Bezos amplia también su modelo de negocio. Ya no solo llevará a unos pocos millonarios, sino que con este cohete podrá transportar objetos y astronautas a al espacio. Estaba previsto que el primer intento fuese este lunes pasado, pero por motivos técnicos, se pospuso. “Hemos llegado a la órbita a salvo”, proclamó la vicepresidenta de sistemas espaciales de Blue Origin, mientras en las oficinas y fábricas de la compañía se desataba la euforia por el trabajo bien hecho.

El objetivo principal de esta prueba era colocar una cápsula en órbita. Y lo logró a los 13 minutos de vuelo, todo un logro espacial. Y destaca especialmente el hecho de que el New Glenn ha conseguido en apenas un cuarto de hora, algo que el Starship, el megacohete de Elon Musk, no ha conseguido aún. Este estalló en sus dos pruebas iniciales y hasta ahora, solo ha conseguido hacer vuelos suborbitales, sin completar ni una vuelta alrededor de la Tierra.

Un aterrizaje fallido

La única parte que no se pudo completar con éxito fue la del aterrizaje. Estaba previsto que el Blue Origin posase sobre una barcaza situada en el océano Atlántico llamada Jacklyn (como la madre de Jeff Bezos) el propulsor principal, que se desprendió de la parte superior del cohete durante la ascensión. Sin embargo, esta parte de la prueba no era crucial para calificarla como “todo un éxito”. De hecho, la propia empresa no confiaba en que esta última parte se pudiese completar, pero al ser un objetivo secundario, no le han querido dar mucha importancia.

Elon Musk ha felicitado a su rival, Jeff Bezos, por el éxito de esta misión con un mensaje en sus redes sociales en el que expresaba su enhorabuena. No obstante, este hito espacial de Blue Origin significará para SpaceX, la compañía de Musk, tener un nuevo competidor en la carrera por enviar sondas y telescopios espaciales. Es decir, será otra alternativa privada para las agencias espaciales como la NASA.

