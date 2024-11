Un descubrimiento bajo un lago sacude por completo al mundo científico. Un grupo de buzos ha encontrado una estatuilla de arcilla en un lago de Italia que podría pertenecer a la Edad de Hierro. Pero esto no es lo más impresionante del hallazgo, sino que la estatuilla tendría huellas humanas, lo que abre una serie de incógnitas: ¿De quiénes son las huellas encontradas?, y ¿por qué se la encontró en esta zona? En los siguientes párrafos vamos a indagar respecto a los posibles escenarios y brindaremos más detalles sobre esta sorprendente historia.

Datos sobre la estatuilla encontrada en el lago de Aiola, Italia

El hallazgo de esta estatuilla tuvo lugar durante un trabajo en el yacimiento arqueológico submarino de Gran Carro di Bolsena en Aiola, Italia. Los investigadores, que extrajeron la rudimentaria figura de arcilla, aseguran que se trata de un elemento inacabado de una mujer, que data de los siglos X y IX a.C. Tras un exhaustivo análisis visual, explican que se trataría más de un primer borrador de una estatua que de una obra de arte terminada. Sin embargo, el hecho de que la artesanía no esté completa, no quiere decir que no haya suficientes pistas disponibles como para decir que esta estatuilla pertenece a la Edad de Hierro.

Los arqueólogos detallaron que se trata de una figura que muestra a una mujer sin tantos detalles, que tendría el tamaño de la palma de una mano. Pero aquí entra lo más relevante de la historia: la estatuilla todavía muestra las marcas de las huellas dactilares de su creador. Así lo confirma una declaración traducida por la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes, Paisaje, que forma parte del Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia. Además, contiene una huella de una trama de tela debajo del pecho, la cual ofrece la señal de que fue «vestida» en algún momento.

Los expertos aseguran que la figurilla recuerda a algo que normalmente se encontraría en hallazgos funerarios. Sin embargo, los buzos la encontraron en lo que una vez fue una zona residencial. Pese a este detalle, podría haber tenido usos rituales, ya sea como pieza doméstica o asociada a una casa dedicada a esta actividad dentro del núcleo residencial.

¿Quiénes participaron en este gran descubrimiento?

Este descubrimiento, que tuvo gran impacto en el mundo arqueológico, tuvo varios implicados. El equipo del Servicio de Arqueología Subacuática se atribuye el hallazgo, sin embargo, la preservación de la estatuilla encontrada bajo el lago pudo regresar a tierra firme gracias al equipo de Restauración de Bienes Culturales de Italia. Se trató de un trabajo conjunto entre estos departamentos y los buzos del Gobierno.

Curiosidades sobre la zona volcánica de Gran Carro di Bolsena

La zona de Italia, donde se encuentra el lago donde encontraron la estatuilla, tiene una historia bastante curiosa. Los buceadores han ayudado a construir esa historia, que realmente estaba fuera del radar arqueológico hasta 1991. En ese año, los investigadores demostraron que la pila de piedras que componen Aiola está vinculada a la presencia de fuentes de aguas termales. Además, los postes de madera y los fragmentos de cerámica ubicados al suroeste del lago se relacionan con la Edad del Hierro temprana.

Pero esto no es todo. Los expertos señalan que en la zona también puede haber al menos otras cuatro formaciones rocosas bastante similares a esta, aunque serían de tamaño un poco más pequeño. Esto demostraría el poder que los manantiales de aguas termales tendrían. Recordemos que estas nacientes arrojan gas y minerales a temperaturas tan altas como 40 grados centígrados.