Con la entrada del nuevo año, son muchos los cambios a nivel fiscal y económico los que se están introduciendo, como la subida de las pensiones y prestaciones sociales, entre un 2,8% y 9% o el aumento del salario mínimo interprofesional, que finalmente ha sido del 4.4%. Esta último incremento supone 700 euros más al año que los trabajadores que cobran el SMI cobrarán en sus nóminas. Por lo tanto, el salario sube de los 15.876 euros anuales el año pasado a los 16.576 euros brutos al año.

El salario mínimo interprofesional ha experimentado una subida del 60,91% desde 2018, que este era de 735 euros mensuales. Cuando el SMI pasó de los 15.000 euros anuales, el umbral para presentar la declaración de la renta en caso de tener dos pagadores, ha ido subiendo este límite para evitar que las rentas más bajas tuviesen la obligación de presentar la declaración de la renta y, por ello, no tener que tributar.

El Gobierno no ajustará el tramo del IRPF

Sin embargo, a pesar de la subida de este año, el Gobierno ha decidido no subir este umbral, decisión que está generando mucha polémica dentro del propio Gobierno, entre la oposición y, por supuesto, entre los ciudadanos. Desde el Ejecutivo han asegurado que se trata de una decisión consciente y meditada y señalan el enorme incremento que ha tenido el SMI desde 2018. Además, resaltan que solo será un 20% de los que cobran el salario mínimo los que tendrán que pagar el IRPF y sobre la importancia de pagar los impuestos para que todos podamos tener acceso a determinados servicios.

Retenciones este año si cobras el SMI

El anuncio de la subida del salario y la no exención al IRPF han llegado de la mano y han preocupado a muchas personas trabajadoras que actualmente cobran el SMI. Sin embargo, no en todos los casos esto implicará una tributación efectiva, como bien han asegurado desde el Gobierno, el 80% no tendrán que hacerlo. Estos son algunas de las situaciones que han puesto como ejemplo:

Las personas con una pareja y un hijo menor de tres años no tendrán que pagar el IRPF.

de tres años no tendrán que pagar el IRPF. Para el caso de las parejas con un hijo mayor de 3 años tendrán que pagar casi 100 euros al año, lo que supone una retención de alrededor de 7 euros al mes.

tendrán que pagar casi 100 euros al año, lo que supone una retención de alrededor de 7 euros al mes. Para las personas solteras se complica un poco más. Los solteros sin hijos o ascendientes por los que se puedan aplicar deducciones tendrán que pagar unos 300 euros al año porque se le aplicará una retención del 2%.

La subida del SMI se hará efectiva este mes, pero con carácter retroactivo al 1 de enero, por lo que muchos trabajadores verán en su nómina febrero un incremento de su salario debido al aumento del SMI. Según el Ministerio de Trabajo, el incremento del salario mínimo beneficiará a unos 2,5 millones de personas, aunque un 20% de ellas tendrá que estar pendiente porque este año les tocará tributar.



