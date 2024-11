En diciembre de 2023, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones contributivas. Se trata de un incremento del 3,8% en las pensiones de carácter general y una subida del 6,9% para las pensiones no contributivas. Esta decisión supone que 11,8 millones de pensiones y prestaciones se incrementen durante 2024. Es una estrategia muy marcada por parte del Gobierno en busca de mitigar el complicado escenario económico por el que atraviesa España. Y ahora, han hecho un gran anuncio para los mayores de 65 años: recibirán un ingreso de 2.400 euros. ¿A qué se debe este aumento? Ahora te lo explicamos con lujo de detalles para que estés atento a los depósitos de la Seguridad Social.

El aumento de las pensiones medias en 2024

Antes que nada, haremos hincapié en los aumentos de las pensiones en 2024, lo que permitió que los mayores de 65 años reciban, por parte de la Seguridad Social, un ingreso de 2.400 euros para noviembre. Actualmente, la pensión media del sistema se situó en septiembre de 2024 en 1.258 euros al mes. Dicha cuantía incluye las distintas clases de pensiones contributivas, como, por ejemplo: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor familiares. En el caso de la pensión de jubilación, la media está en 1.445,75 euros, mientras que la de viudedad se coloca en 897,9 euros al mes. En el caso de las pensiones no contributivas, tanto las de jubilación como las de invalidez han incrementado hasta los 7.250,60 euros anuales, es decir, 5,17 euros mensuales, si lo dividimos en 14 pagas.

Mientras tanto, las pensiones que más han subido son las más bajas, las cuales corresponden a las personas con menor renta. Además, el aumento tiene un efecto directo en la reducción de la brecha de género. Se trata de muy buenas noticias, ya que este es uno de los objetivos irrenunciables de Pedro Sánchez y su Gabinete, quienes plantearon esto como un ítem fundamental de su campaña política.

Otro punto que es necesario resaltar es que las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que se reconocen a los ciudadanos que no cuentan con las herramientas suficientes para su subsistencia. Es una forma de ayudar a los más desprotegidos, incluso cuando no hayan cotizado a la Seguridad Social o no hayan cotizado lo suficiente para recibir las prestaciones contributivas. De acuerdo con el Régimen General y de los Regímenes Especiales del INSS, las prestaciones son las siguientes:

Por jubilación : depende de la condición del trabajador y de las características de su trabajo.

: depende de la condición del trabajador y de las características de su trabajo. Por incapacidad permanente : total, absoluta y de gran invalidez.

: total, absoluta y de gran invalidez. Por fallecimiento: viudedad, orfandad y en favor de familiares.

La Seguridad Social tiene buenas noticias sobre las pensiones para los mayores de 65 años

Una gran noticia es que, este año, los pensionistas recibirán el segundo pago extra del año. Aunque este ingreso será para los beneficiarios de la pensión contributiva por jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares. De esta manera, las personas mencionadas anteriormente recibirán un ingreso de 2.400 euros, en caso de que reciban 1.200, como los mayores de 65 años, según indica la Seguridad Social. ¿Cuándo se concretará esta paga? A partir del 25 de noviembre de 2024.

Comparte esta información con tus familiares y amigos que puedan ser beneficiados con este aumento en sus prestaciones. Y si quieres leer más novedades sobre pensiones, jubilación y otras novedades sobre la Seguridad Social, como este ingreso de 2.400 para los mayores de 65 años, no dudes en visitar nuestra página web. En la sección «Economía«, encontrarás una gran cantidad de noticias vinculadas a este tema. Se trata de un espacio que actualizamos de forma diaria para que te enteres de todo, al instante. ¡Te esperamos!