Entre las múltiples problemáticas que surgen actualmente en torno a la creación y fabricación de nuevos vehículos, una de las que parece estar generando serios quebraderos de cabeza en Hyundai es una grave avería que pone en riesgo tanto a ciertos modelos como a sus propietarios. Este problema, relacionado con un fallo en los circuitos del coche, provoca comportamientos anómalos en el vehículo, dejando en evidencia la magnitud de la falla. Por este motivo, la empresa está tomando medidas contundentes para resolver el problema y proteger a los afectados.

Grave avería en Hyundai: posibles consecuencias para este modelo

Los coches afectados por este fallo pertenecen a la serie Hyundai SUV Nexo, aunque no todos los vehículos de esta categoría están implicados. El problema se detecta específicamente en aquellos modelos que emiten humo o niebla blanca al arrancar. Este incidente se debe a un fallo en el dispositivo TPRD, encargado de regular la presión térmica. Normalmente, este componente debería liberar hidrógeno a la atmósfera para evitar sobrecalentamientos, pero un error de fabricación impide que funcione correctamente. Como resultado, el aumento de temperatura junto con la acumulación de hidrógeno genera un riesgo significativo, incluso de incendios.

De acuerdo con lo comunicado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), más de 1.500 Hyundai SUV Nexo están afectados por esta falla. La peligrosidad del fallo radica en la naturaleza altamente inflamable del hidrógeno, que aumenta las posibilidades de incidentes graves. La empresa ha confirmado que el TPRD no está activándose como debería cuando el sistema alcanza la temperatura necesaria. Para abordar este problema, Hyundai ha ordenado un recall (retiro del mercado) de todos los vehículos potencialmente defectuosos, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de los propietarios y prevenir cualquier incidente.

Según lo informado por la NHTSA, los Hyundai Nexo fabricados entre 2019 y 2024 podrían presentar este problema. Para tranquilizar a los propietarios y minimizar el riesgo, Hyundai ha anunciado una solución inmediata. Los coches afectados serán sometidos a revisiones en las que se instalarán nuevos TPRD que cumplan con las especificaciones necesarias. Además, la empresa se hará cargo de todos los costes relacionados con el mantenimiento o la reparación, ofreciendo el servicio de manera completamente gratuita.

Como medida de precaución adicional, Hyundai recomienda no estacionar los vehículos afectados cerca de edificios o estructuras. De esta forma, en caso de incendios, se reducirían los posibles daños materiales y el impacto medioambiental. Si tienes un Hyundai Nexo y no has recibido una notificación, la empresa deberá ponerse en contacto contigo antes del 10 de diciembre. También puedes visitar la página web de la NHTSA para comprobar si tu coche está incluido en el retiro, utilizando el número de bastidor.

Compromiso con la seguridad y el futuro

Hyundai se enfrenta a un gran desafío con esta situación, pero la compañía está demostrando su compromiso con la seguridad de sus clientes mediante la implementación de soluciones rápidas y eficaces. Este caso resalta la importancia de mantener un control estricto sobre la calidad en los procesos de fabricación.

