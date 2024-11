La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha tomado una decisión inesperada respecto a las transferencias que se realizan a través de Bizum. Consideran que estos movimientos de dinero, realizados mediante esta plataforma de pago, son de igual naturaleza que los que se efectúan a través de las entidades bancarias. Por este motivo, el control que lleva a cabo Hacienda sobre estas transacciones se está volviendo cada vez más exhaustivo, especialmente si tenemos en cuenta que 27.000.000 de españoles utilizan actualmente esta forma de pago y que ya se han realizado más de 3.000 millones de operaciones. Además, Hacienda ha decidido poner límites a las transferencias en Bizum con el objetivo de vigilarlas y prevenir el fraude fiscal y el lavado de dinero.

La drástica decisión que tomó la Agencia Tributaria sobre las transacciones de la plataforma digital

Como mencionamos antes, esta plataforma de pago mueve en la actualidad grandes cantidades de dinero. Solo en 2022 superó los 40.700 millones de euros en transacciones anuales. Esto demuestra que su crecimiento es imparable. Además, la comodidad que ofrece ha hecho que sea la opción preferida por los ciudadanos para sus compras diarias y pagos de cuentas. Por ello, la Administración ha decidido poner más atención en esta plataforma y establecer límites en sus transacciones.

Cabe señalar que ya existen límites impuestos tanto por los bancos como por Bizum para las transacciones. Sin embargo, Hacienda ha decidido imponer sus propios límites. Si se superan y no se declaran, se generarán multas que los usuarios deberán pagar. ¿Quieres saber cuál es ese límite? Pues sigue leyendo, porque aquí te lo contamos con todos los detalles.

¿Cuál es el límite de transferencias en Bizum para no declarar a Hacienda?

Ya es de público conocimiento que Hacienda tiene control sobre todos los movimientos realizados en las cuentas bancarias de los ciudadanos. También sabemos que los bancos tienen la obligación de informar a la Administración cuando se realicen transferencias superiores a los 6.000 euros. Esto se debe a que dicha cantidad puede ser sospechosa de tener un origen o destino ilegal. No obstante, si la transferencia realizada por Bizum es de 10.000 euros o más, no solo el banco avisará a Hacienda, sino que el usuario también tendrá que declararlo en su declaración de la Renta.

Según la Ley General Tributaria, los bancos están obligados a proporcionar a la Administración tributaria todo tipo de datos relevantes. Esto incluye informes, antecedentes y justificantes con relevancia tributaria, que pueden estar vinculados al cumplimiento de sus propias obligaciones fiscales o derivados de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.

En caso de que se realicen transferencias a través de Bizum que sean superiores a 10.000 euros y no sean declaradas, la Agencia Tributaria impondrá una multa económica. Esta multa puede oscilar entre 600 euros y el 50% de la cantidad transferida no declarada. Y si el origen del dinero no está debidamente justificado, se podrían imponer sanciones adicionales. Las mismas pueden ir desde 60.000 euros en el caso de infracciones leves hasta más de 150.000 euros en caso de infracciones graves.

Comparte este artículo con todos tus amigos o familiares a quienes podrían esta información sobre Bizum. Y si quieres leer más informes vinculados con este tema, te invitamos a visitar nuestra página web. Contamos con una sección llamada «Economía«, en la que podrás leer noticias sobre la situación económica del país y los efectos que tienen sobre el mercado y el empleo. Además, encontrarás novedades sobre pensiones, jubilaciones, prestaciones y otros datos que pueden resultar útiles para tu vida diaria. ¡Infórmate de la mejor manera con Talent24!