La Dirección General de Tráfico (DGT) va a comenzar este 2025 con un nuevo plan de seguridad vial, motivado por el aumento de las estadísticas anuales de siniestralidad. Uno de los principales focos de preocupación de la entidad pública encargada de velar por la seguridad vial son los accidentes provocados por personas mayores que conducen sin encontrarse en plenas facultades. Esto puede deberse a que tienen el carnet caducado o a que no se encuentran en plenas facultades físicas para conducir.

Se ha confirmado que la DGT retirará los permisos de conducción a las personas mayores de 65 años que no cumplan las condiciones exigidas. Esta medida, que preocupa a muchos, debe considerarse como un paso firme para garantizar la seguridad en las carreteras.

Atención al cambio en las normativas de la DGT

Son numerosos los casos de personas mayores de 65 años e incluso de más edad involucradas en accidentes de tráfico y complicaciones por no cumplir las normas de seguridad. Aunque no lo parezca, las exigencias para conducir son distintas para jóvenes y mayores, lo que puede generar un relajamiento en algunos grupos de edad que no prestan la misma atención al volante.

Ante esta situación, la DGT ha decidido endurecer las condiciones para renovar el carnet de conducir de las personas mayores de 65 años. Estas condiciones incluyen, además de demostrar habilidad al volante, someterse a exámenes médicos exhaustivos que evalúen su capacidad para conducir de manera segura. Asimismo, se requerirán informes médicos adicionales para confirmar que no padecen enfermedades que puedan poner en riesgo su vida o la de otros usuarios de la vía.

Actualmente, las personas mayores de 65 años deben renovar su carnet de conducir cada cinco años si se trata de un permiso de la clase B, destinado a coches y motocicletas. En caso de sufrir enfermedades neurológicas o crónicas, los controles serán más estrictos, con pruebas médicas que incluyan evaluaciones cardíacas, respiratorias y vasculares, entre otras.

La DGT ha señalado que, para los mayores de 70 años, las exigencias serán aún más rigurosas, ya que la ausencia de riesgos durante la conducción es fundamental para renovar el permiso. Según estadísticas recientes, este grupo de edad ha sido responsable de un porcentaje significativo de los accidentes de tráfico registrados en España en 2023 y 2024.

Requisitos para renovar el carnet

Si tienes más de 65 años y deseas cumplir con los requisitos establecidos por la DGT para continuar conduciendo, es imprescindible que mantengas tus conocimientos actualizados, que estés lúcido y que no tengas problemas respiratorios, mentales o físicos que puedan afectar a tu capacidad para conducir.

Entre las exigencias se encuentra someterse a una evaluación médica autorizada por la DGT, presentar informes adicionales que descarten problemas crónicos y presentar un carnet de conducir que esté próximo a vencer o con una caducidad de cinco años.

Si cumples estas condiciones, podrás renovar tu permiso sin problemas y seguir conduciendo con seguridad. En caso contrario, podrías enfrentarte a la retirada del carnet. Si necesitas más información sobre el mundo del motor, en nuestro portal encontrarás más datos relevantes sobre este tema.