La tecnología avanza a paso firme en el mundo automovilístico y las funciones de algunos vehículos actuales sorprenden a más de uno. Sin embargo, hay algunas cosas que no funcionan y un claro ejemplo de esto es lo que pasó con Ford, que decidió eliminar una función en específico de sus coches porque los usuarios no la utilizan. Asimismo, tomaron la decisión de dejarlas de lado, con el objetivo de abaratar los gastos de patentamiento y producción de estos sistemas. Si tienes un coche de esta marca, atento porque esta noticia podría resultar interesante para ti.

Si conduces un Ford, sabrás la razón por la que eliges esta marca frente a otras. Esta compañía tiene una característica muy diferente al resto que hará que puedas conducir sus vehículos como ningún otro. No obstante, hay ciertas funciones que dejaron de ser útiles para los usuarios y a la compañía le cuesta mucho dinero desarrollarlas y patentarlas, por lo que una buena opción para ahorrar sería eliminarlas. Se trata de una decisión bastante importante, que podría repercutir de forma directa en la economía de la marca.

¿Cuál es la función que Ford eliminará de sus vehículos para siempre?

La función que Ford eliminará para siempre es el sistema de aparcamiento. Esto se creó con la idea de que aparcar sea un proceso mucho más sencillo, más que nada para aquellos que son un poco torpes para las maniobras o para las personas que recién comienzan a conducir. Pero, para sorpresa de la empresa, muy pocos utilizan esta función, por lo que no les queda de otra que eliminarla y dejar de tirar su dinero en esta aplicación.

El sistema de aparcamiento cuenta con una alta tecnología. Según las especificaciones en la web de Ford, utiliza una cámara trasera y varios sensores para cubrir puntos ciegos. Asimismo, permite visualizar aquellos lugares donde no llegamos a ver, haciendo mucho más fácil y seguras las maniobras. Pero esto no es todo: al activarlo, el vehículo toma el control del volante y aparca solo. Como ves, es una tremenda ayuda para los conductores que recién comienzan o aquellos que no tienen el taco para maniobrar.

Un anuncio que sacude a la industria automotriz

Kumar Galhotra, director de operaciones de la compañía, ha confirmado que Ford eliminará esta función de todos sus coches. Es decir, no estará incluido en los vehículos que salgan a partir de ahora. Según explicó, hay pocos usuarios adeptos a este sistema. Y si te preguntas, ¿cómo saben ellos que pocas personas utilizan esa función? La respuesta es que todos los coches de esta marca están conectados a la base de datos de la compañía, por lo que rastrean los datos y saben todo lo que pasa dentro de sus vehículos. Teniendo en cuenta esta respuesta negativa en cuanto a su sistema de aparcamiento, Galhotra resaltó que no vale la pena seguir invirtiendo si los conductores no la utilizan.

Esto, tal como dijimos anteriormente, les permitiría ahorrar una gran cantidad de dinero e invertirlos en otras aplicaciones. El director de operaciones de Ford explicó que al eliminar la función «Active Park Assist», se estima que la empresa ahorraría 60 dólares por coche. Aunque esta suma no parezca mucho, el panorama general es lo que cuenta y el ahorro total sería de casi 10 millones de dólares por año.

Hasta ahora, esta función de Ford estaba disponible en algunos de sus coches más populares. Los modelos más reconocidos son el Edge, Escape e incluso el Mustang Mach-E. No obstante, tras revisar números, la compañía ha concluido que el coste tampoco justifica mantenerlos en estos vehículos, por lo que tendremos que despedirnos de este sistema que parecía muy prometedor, pero que, por alguna razón, no terminó de convencer a los usuarios.

Si quieres leer más noticias sobre la industria automovilística, te invitamos a visitar nuestra página web. Contamos con una sección llamada «Motor«, en la que encontrarás una gran cantidad de artículos sobre lanzamientos, nuevas tecnologías y novedades sobre las empresas más reconocidas de este sector. Se trata de un espacio que actualizamos de forma diaria para que te enteres todo sobre este apasionante mundo. ¡Te esperamos!