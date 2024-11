La Navidad cada vez está más cerca y la preocupación por lo que vas a cenar esa noche tan especial comienza a hacerse notar. En España, hay una gran cantidad de platos muy variados que ya son típicos de la mesa navideña. A esto se le suman los gustos de cada miembro de la familia, quienes no quieren perderse de su comida favorita durante esa mágica velada. Todo esto se ve reflejado en las redes sociales, que se ha convertido en un espacio en el que muchos cocineros comparten su receta y facilitan el proceso de elección en esta época. Como es el caso de las patatas raclette con lacón, un aperitivo rico, sencillo y original, ideal para tu cena de Navidad.

Esta forma de preparar patatas es muy vistosa y tiene un sabor único. Se trata de un plato que no pasará desapercibido entre los comensales y le dará a tu mesa navideña ese toque gourmet que estabas buscando. Esta receta se viralizó a través de un video del canal de YouTube «Platos Plis Plas», el cual ya acumula más de 1.000.000 de visitas y miles de «likes» por parte de los usuarios. En la descripción, resaltan que esta receta es ideal para la Navidad, debido a su originalidad, fácil preparación y su exquisitez.

La dueña de este canal de cocina recomienda que lo primero que hay que hacer es una buena elección de las patatas. Según explica, debemos escoger las patatas que tengan la forma más ovalada posible, ya que, de ese modo, la presentación quedará espectacular. Otra recomendación de la experta es que prepares en grandes cantidades porque son muy fáciles de consumir y su gran sabor hace que sean verdaderamente adictivas.

Ingredientes para este aperitivo ideal para la Navidad

Aunque el nombre de esta receta te resulta un poco particular, sus ingredientes no son complicados de conseguir. Se trata de elementos que tenemos generalmente en nuestra cocina. Y en caso de no tenerlos, se pueden adquirir en cualquier cadena de supermercado o negocio de barrio. Saca un lápiz y un papel y anota todo lo que necesitarás para hacer este riquísimo aperitivo ideal para Navidad:

Patatas : 4 unidades.

: 4 unidades. Queso Raclette (o variedad a gusto): 1 trocito por cada mitad de patata.

(o variedad a gusto): 1 trocito por cada mitad de patata. Lacón cortado a mano : 40-50 gramos.

: 40-50 gramos. Aceitunas rellenas de pimiento rojo : 8 unidades.

: 8 unidades. Pimentón dulce (o picante, al gusto): 1 cucharada pequeña.

(o picante, al gusto): 1 cucharada pequeña. Aceite de oliva: 1 cucharada sopera.

La preparación de las patatas raclette con lacón: paso a paso

Lo primero que hay que hacer es tener cerca todos los ingredientes, así no olvidarnos de nada. Luego, lavaremos bien las patatas y las cortaremos por la mitad. Hay que hacerle una hendidura sobre la superficie de adentro del tubérculo, pero sin llegar hasta abajo. En el video publicado por Platos PlisPlas podrás ver cómo hacer el procedimiento. Una vez que termines con esto, sigue estos pasos:

Coloca las patatas en un plato, tápalo con film y cuece en el microondas a 800 W durante aproximadamente 6 minutos. Mientras, pon a punto los trocitos de queso y de lacón, y escurre las aceitunas. Pasado el tiempo de cocción, asegúrate de que están cocidas a tu gusto, pinchando cada mitad con un palillo o brocheta. Por encima de cada mitad de patata, pon un trocito de queso y vuelve a introducir el plato al microondas. Esta vez, el tiempo que necesitaremos será solo 30 segundos, lo justo para que se funda el queso. Lo siguiente será poner encima de cada una un trocito de lacón. Rocía con unas gotas de aceite y espolvorea con el pimentón. Luego, pincha en un palillo la aceituna y colócala encima de cada patata. Por último, emplata en la fuente de servicio y sírvelo para sorprender a todos los comensales.

Si te interesan este tipo de artículos, entonces te invitamos a visitar nuestra página web. Contamos con una sección llamada «Actualidad» en la que encontrarás una gran cantidad de recetas, consejos de alimentación y consejos útiles que pueden resultar interesantes para ti. Además, tendrás acceso a noticias sobre salud, hallazgos históricos y mucho más. ¡Te esperamos!