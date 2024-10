El sueño de tener una vivienda propia puede hacerse realidad con esta oferta que sorprenderá a más de uno, dadas las dificultades habituales para encontrar una opción adecuada. En este caso, podrás adquirir una casa deseada por tan solo 37.000 euros. Y lo mejor es que no necesita grandes reformas para que los interesados puedan instalarse rápidamente. No dejes pasar esta oportunidad y consigue hacerte con ella antes de que otra persona con buen ojo lo haga. A diferencia de otras viviendas, esta oferta de casa de Unicaja se presenta en buen estado de conservación. Lo que significa que no requerirá muchas obras.

Compra un chalet en buenas condiciones por tan solo 37.000 euros: baja cuota de hipoteca fija

La vivienda está ubicada en Alcolea de Tajo, en Toledo, y Unicaja está dispuesto a aceptar 37.000 euros para quien quiera invertir en ella, ya sea para reformarla o para habitarla de inmediato. Con los ahorros mínimos exigidos por Unicaja, podrás acceder a esta vivienda, que ha despertado el interés de muchos tras su publicación en Idealista, un portal especializado en la venta de inmuebles. Todo dependerá de la cantidad que entregues como entrada, lo que te permitirá reducir la cuota de la hipoteca fija.

En este caso, si aportas 11.000 euros de entrada, podrás pagar una cuota mensual de 120 euros a 30 años, lo que te permitirá hacerte con la casa por un precio más que asequible. En cuanto a las características de la vivienda, la casa en venta en Alcolea de Tajo cuenta con dos plantas, tres habitaciones, dos cuartos de baño y un garaje privado. Lo que la convierte en una oferta envidiable en comparación con otras que no ofrecen estas prestaciones por un precio tan bajo. Entre las tres habitaciones destacan un salón, un dormitorio y una cocina independiente, que no requerirá grandes reformas antes de ser habitada. Otro punto a favor son sus amplias ventanas, que permiten una buena entrada de luz natural, ideal para aprovechar el clima de la zona.

Cómo comprar y ver detalles de la venta de esta casa de Unicaja

Para obtener más información sobre esta vivienda en venta de Unicaja, deberás acceder a la publicación en Idealista. Además, es importante tener en cuenta los detalles sobre los préstamos o hipotecas que ofrece Unicaja. Para aquellos que desean cumplir su sueño de tener una casa propia. En la web, podrás encontrar información sobre la infraestructura, dirección y contacto, lo que te permitirá ser uno de los posibles compradores. Si no deseas enviar un mensaje o llamar directamente al vendedor, también puedes rellenar un formulario con tus datos, donde podrás hacer cualquier consulta sobre la venta de la casa.

Para resolver otras dudas relacionadas con los pagos y las posibilidades de acceder a una hipoteca, puedes utilizar el simulador de Unicaja. Que te ayudará a calcular la cuota en función del dinero que aportes como entrada para la compra de la casa por 37.000 euros en Alcolea de Tajo, Toledo. Recuerda que solo necesita pequeñas mejoras, por lo que no será un problema para quien decida habitarla.