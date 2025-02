La semana pasada se aprobó en el Consejo de Ministros la esperada subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2025. El porcentaje de aumento ha sido finalmente de un 4,4% con respecto al año pasado. La recomendación del Comité de Expertos que asesora al Gobierno y a los distintos Ministerios situó el porcentaje de subida entre un 3,4% y un 4,4%, y desde Trabajo decidieron escoger el porcentaje mayor, tal y como se presentó ante el Consejo de Ministros que lo aprobó.

Esta subida implica un aumento de 50 euros al mes, incrementando de 1.134 euros mensuales el año pasado a 1.184 euros brutos mensuales si son 12 pagas. En el caso de que las dos pagas extras estén prorrateadas y sean 12 pagas al año, el salario bruto mensual quedaría en 1.381 euros, al que luego habría que restarle la cotización aplicable. Por lo tanto, el aumento anual será de unos 700 euros en total. Pero además, aunque la subida se haya aprobado en febrero, esta tiene carácter retroactivo al 1 de enero, es decir, sus efectos se aplican desde el comienzo del año.

La subida en la nómina de febrero para estos trabajadores

El Ministerio de Trabajo anunció que más 2,5 millones de personas se beneficiarían de este incremento salarial. En concreto, un tercio de ello son mujeres jóvenes las que se verán más favorecidas por este incremento. Esto se debe a que es un grupo que suele acceder a trabajos más precarios que en muchas ocasiones carecen de convenios laborales, por lo que cualquier subida implicará un aumento considerable en su nómina.

En la nómina del mes de febrero, los y las trabajadoras que estén cobrando el Salario Mínimo Interprofesional, verán incrementado su salario no solo el porcentaje que les corresponde de este mes, sino también el de enero, por tener el carácter retroactivo. Por esto, muchos podrán disfrutar de este pequeño extra por este mes, aunque en realidad estén percibiendo la parte de la subida que le correspondía en enero.

De los colectivos de trabajadores más beneficiados por esta medida serán también los empleados eventuales y temporeros o los empleados y empleadas del hogar que trabajen por horas. Estas últimas verán incrementado su salario hasta los 9,26 euros por hora efectivamente trabajada.

La estrategia de los pluses en las nóminas

Con respecto a esta subida, puede ser que haya trabajadores que no lo noten. Esto se debe a los pluses absorbibles, una estrategia empresarial por la que se integran los complementos salariales de forma previa y, de esta forma, se alcanza el salario mínimo interprofesional, por lo que no se percibiría una subida real en el salario neto. Esto permite a las empresas reorganizar la paga de forma en la que no se aumente efectivamente el salario.



